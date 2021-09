Fasilitas KPR Take Over, Alternatif Beli Rumah Murah

Rabu, 8 September 2021 | 21:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu masalah yang banyak dihadapi pembeli rumah di masa pandemi ini adalah kewajiban membayar angsuran atau cicilan KPR (kredit pemilikan rumah). Pendapatan yang sebelumnya dinilai cukup untuk membayar angsuran bulanan, belakangan menjadi beban.

CEO Tatadana Consulting, Tejasari mengatakan, kondisi teresebut terjadi karena pendapatan yang berkurang, bahkan bisa jadi tidak lagi berpenghasilan tetap, yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) atau putus kontrak. Selain karena pendapatan, bisa juga dikarenakan kenaikan pembayaran cicilan.

"Mengapa kita merasa cicilan KPR naik, karena nasabah biasanya lupa kalau masa bunga fixed-nya sudah lewat. Jadi kalau selama ini menikmati besaran cicilan yang sama, merasa tiba-tiba naik, karena bank sudah mengenakan bunga floating,” kata Tejasari, di acara diskusi virtual, Rabu (8/9/2021).

Tejasari mengingatkan konsumen untuk selalu mengecek dan pahami betul periode bunga fixed yang ditetapkan bank. Terlebih, banyak solusi yang bisa dilakukan oleh debitur untuk membuat dirinya bisa tetap mengangsur sesuai kemampuannya, sehingga penilaian kreditnya tetap baik.

"Naikkan pendapatan kita atau kurangi pengeluaran. Ini adalah dari pihak debitur. cara lainnya adalah tanyakan ke bank pemberi KPR, apakah tenor kredit kita bisa diperpanjang atau tidak. Alternatif lainnya adalah dengan mengalihkan pinjaman/kredit saat ini ke bank lain atau mengambil KPR take over,” ujarnya.

Untuk opsi terakhir ini, Tejasari mengingatkan untuk mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut bank lain. "Seperti apakah bank pemberi KPR saat ini mengenakan denda kalau kita putus di tengah jalan, dan seberapa besar, berapa besar biaya pengalihan dari bank yang akan mengambil alih," tandasnya.

Senior Vice President Non Subsidized Mortgage and Personal Lending Division Bank BTN, Suryanti Agustinar, mengatakan, fasilitas KPR Take Over dibuat bertujuan untuk membantu debitur yang saat ini sudah memiliki KPR di bank lain, dan telah memasuki suku bunga floating dapat merasakan kembali suku bunga khusus.

"Produk ini akan meringankan beban angsuran yang semakin tinggi dan terasa mencekik. Bahkan, apabila usia debitur masih mencukupi jangka waktu, dapat diperpanjang, sehingga dapat memperkecil perhitungan angsuran,” papar Yanti.

Menurut Yanti, Bank BTN memberi suku bunga fixed yang walaupun ada kenaikan di tahun berikutnya, tetap di bawah rata-rata bunga floating. Pada tahun pertama setinggi 4,75%, lalu pada tahun kedua sebesar 7,25%, dan tahun ke 3-5 kenaikan berjenjang.

"Adapun jangka waktu atau tenor untuk KPR bisa sampai 30 tahun dan tenor untuk KPA bisa sampai 20 tahun. Kami juga sediakan pilihan, suku bunga 9,89% fixed selama 10 tahun. Jadi calon nasabah bebas memilih, mana yang sesuai kemampuannya,” kata Yanti.

