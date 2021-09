Harga Minyak Naik 1%, Produksi di Teluk Meksiko Belum Pulih

Kamis, 9 September 2021 | 08:25 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik sekitar 1% lebih pada perdagangan Rabu (8/9/2021). Produksi kilang minyak AS di Teluk Meksiko belum pulih sepenuhnya setelah diterjang Topan Ida.

Pada penutupan Rabu, harga minyak mentah Brent naik 1,27% ke US$ 72,95 per barel. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 1,39% ke US$ 69,3 per barel.

BACA JUGA Arab Saudi Pangkas Harga Minyak, Harga Minyak Melemah

Akibat Topan Ida pekan lalu, sekitar 80% kapasitas produksi kilang minyak di Teluk Meksiko belum beroperasi hingga Selasa lalu. Sebanyak 79 fasilitas produksi belum ditempati kembali oleh pekerja. Penutupan ini menyebabkan kerugian sekitar 17,5 juta barel. Kapasitas produksi di Teluk Meksiko menyumbang 17% kapasitas produksi AS.

Pelaku pasar juga akan memantau data cadangan minyak AS dari American Petroleum Institute yang akan diumumkan hari ini, dan data dari Administrasi Informasi Energi AS pada keesokan harinya.

Survei analis Reuters memperkirakan produksi minyak mentah turun 3,8 juta barel dalam sepekan yang lalu, sementara stok BBM turun 3,6 juta barel dan distillates turun 3 juta barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com