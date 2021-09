Koreksi Wall Street Menular ke Bursa Asia

Kamis, 9 September 2021 | 08:38 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Kamis (9/9/2021), menyusul koreksi yang terjadi di Wall Street pada penutupan Rabu. Investor juga menunggu data inflasi Tiongkok Agustus.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,37%, S&P/ASX 200 Australia turun 1,01%, Kospi Korsel turun 0,73%.

BACA JUGA Investor Wall Street Waspadai Sentimen September Kelabu

Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 kembali terkoreksi dalam perdagangan Wall Street, Rabu (8/9/2021). Investor mulai mengantisipasi koreksi yang, secara musiman, biasanya terjadi bulan September.

Dow Jones turun 0,2% ke 35.031,07. S&P 500 turun 0,13% ke 4.514,07. Nasdaq turun 0,57% ke 15.286,64.

Pada penutupan Rabu, harga minyak mentah Brent naik 1,27% ke US$ 72,95 per barel. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 1,39% ke US$ 69,3 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com