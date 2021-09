IHSG Rawan Terkoreksi ke Area 5.850-5.900

Kamis, 9 September 2021 | 09:37 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diproyeksikan terkoreksi. Adapun level support berada di 5,938, 5,884, sementara level resisten berada di 6,150, 6,263.

MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (9/9/2021), IHSG pada perdagangan kemarin ditutup terkoreksi 1,4% ke level 6,026, pergerakan IHSG pun menembus level support 6,054 dan 6,021 dan diiringi dengan meningkatnya tekanan jual.

Dengan terkoreksinya IHSG, maka saat ini diperkirakan posisi IHSG sedang membentuk wave [y] dari wave E dari wave (X) dengan target koreksi diperkirakan berada pada area 5,850-5,900, terlebih bila IHSG terkoreksi ke bawah 5,938.

“Worst case, bila IHSG terkoreksi agresif ke bawah 5,742 maka IHSG diperkirakan menuju ke area 5,500,” jelas MNC Sekuritas.

Berikut rekomendasi saham secara teknikal:

MLPL - Buy on Weakness (535)

Buy on Weakness: 500-535

Target Price: 600, 650

Stop loss: below 464

MYOR - Buy on Weakness (2,270)

Buy on Weakness: 2,200-2,270

Target Price: 2,350, 2,450

Stop loss: below 2,150

PPRE - Buy on Weakness (214)

Buy on Weakness: 200-210

Target Price: 226, 242

Stop loss: below 190

ITMG - Buy on Breakout (17,300)

Buy on Breakout: 17,450

Target Price: 17,750, 19,000

Stop loss: below 16,200

Sumber: Investor Daily