BEI: Perusahaan yang Terapkan ESG Lebih Diminati Investor

Kamis, 9 September 2021 | 17:16 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik (environmental, social, and governance/ESG) pada perusahaan dalam menjawab tantangan global. Apalagi saat ini penerapan ESG juga sudah menjadi tren global.

“Semakin tumbuh kesadaran dalam melakukan alokasi investasi, kemudian juga mengucurkan dana dalam bentuk pinjaman dari para investor, di mana mereka semakin menjadikan penerapan ESG yang baik sebagai salah satu kriteria utama dalam menempatkan portofolio atau mengucurkan dana pinjamannya kepada pelaku usaha," kata Hasan Fawzi dalam webinar bertajuk "Pentingnya Penerapan ESG dalam Menjawab Tantangan Global" yang digelar Majalah Investor dan Berita Satu Media Holdings (BSMH), bekerja sama dengan PT Astra Internasional Tbk dan PT Pupuk Kaltim, Kamis (9/9/2021).

BACA JUGA BEI Tegaskan Penerapan ESG Untungkan Emiten

Dikatakan Hasan, konsep investasi berkelanjutan dikedepankan agar pelaku usaha tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan, melainkan terus memperhatikan segi kebermanfaatan usaha mereka, baik untuk lingkungan, masyarakat, maupun pemerintahnya.

Dari dana kelolaan dunia yang tergabung dalam Principles for Responsible Investment (PRI), Hasan mengungkapkan jumlahnya juga terus mengalami kenaikan. Hingga akhir 2020 tercatat sudah mencapai US$ 100 triliun dari sebelumnya di 2015 sebesar US$ 59 triliun. Jumlah pengelola dana yang bergabung juga semakin meningkat, bahkan anggotanya saat ini sudah lebih dari 3.000.

BACA JUGA Mayoritas Investor Ritel Indonesia Pertimbangkan ESG dalam Pilih Investasi

"Dana-dana kelolaan global ini yang tergabung dalam PRI memang sudah menjadikan kriteria praktik penerapan ESG dalam menempatkan dananya ke berbagai aset yang ditawarkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tentu tuntutan ini akan menjadi perhatian bagi kita semua, terutama perusahaan tercatat di BEI. Di sisi lain, 85% dari pengelola dana ini juga sudah menjadikan ESG sebagai faktor dalam kriteria penempatan dana,” ujar Hasan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com