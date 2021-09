Mark Dynamics Masuk Daftar Forbes Asia’s Best 200 Under a Billion

Kamis, 9 September 2021 | 19:27 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

DeliSerdang, Beritasatu.com - PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) masuk dalam daftar Forbes Asia’s Best 200 Under a Billion pada tahun 2021. Hanya terdapat lima perusahaan asal Indonesia berhasil masuk dalam daftar itu dibandingkan tahun lalu sebanyak 13 perusahaan Indonesia.

"Kinerja yang positif membuat perseroan mampu bersaing di tingkat global dan menjadi pilihan Majalah Forbes untuk masuk dalam daftar Forbes Asia’s Best 200 Under a Billion kali ini," kata Presiden Direktur Mark Dynamics Indonesia Ridwan Goh dalam keterangan tertulisnya Kamis (9/9/2021).

Forbes Asia’s Best 200 Under a Billion 2021 merupakan daftar yang memuat 200 perusahaan terbaik Asia Pasifik dengan kategori pendapatan di atas US$ 10 juta dan di bawah US$ 1 miliar atau Rp 14 triliun. Seleksi yang dilakukan menyangkut beberapa hal seperti debt, sales, earning per shares (EPS) dan return on equity (ROE). Nama-nama yang ada di dalamnya bisa dikategorikan sebagai perusahaan kelas menengah dengan kinerja di atas rata-rata.

Emiten yang bergerak pembuatan produk porselen cetakan sarung tangan untuk medis, rumah tangga dan industri manufaktur ini membukukan penjualan sebesar Rp 472,2 miliar pada kuartal II 2021 meningkat 145% dibandingkan kuartal II tahun 2020 sebesar Rp 192,6 miliar.

Adapun laba bersih sebesar Rp 155,2 miliar, meningkat 200% dibanding kuartal II 2020 sebesar Rp 51,7 miliar. Perseroan juga optimistis target penjualan tahun 2021 sebesar Rp 1 triliun dengan laba bersih Rp 300 miliar.

