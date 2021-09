BEI Sebut ESG Mampu Tingkatkan Kinerja Operasional Perusahaan

Kamis, 9 September 2021 | 20:20 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Pembicara : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Hasan Fawzi, Founder Bumi Global Karbon Foundation (Konsultan/Lembaga Riset ESG) Deni Daruri, Guru Besar IPMI INternational Business School Roy Sembel serta Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings selaku Moderator Primus Dorimulu (kiri) saat acara wibinar dengan tema “Pentingnya Penerapan ESG Dalam Menjawab Tantangan Global” live via zoom, live streaming Beritasatu.com pada Kamis (9/9/2021). (Foto: Beritasatu Photo/Uthan)

Jakarta, Beritasatu.com— Environment, Social, dan Governance (ESG) diyakini dapat mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik karena diminati banyak investor. Berdasarkan survei, sebanyak 88% perusahaan yang diteliti memperlihatan korelasi positif akan kinerja operasionalnya pada saat mempraktikkan ESG dengan baik. Sementara sebanyak 80% perusahaan menunjukkan pergerakan harga saham bagus untuk perusahaan tercatat.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi mengatakan melihat data dana kelolaan dunia, yang kemudian menggabungkan ke dalam Principles for Responsible Investment (PRI), terus mengalami peningkatan. “Di akhir tahun 2020, tercatat sudah US$ 100 triliun dana kelolaan, dari tahun 2015 sebesar US$ 59 triliun. Kemudian, jumlah pengelola dana yang bergabung semakin meningkat, saat ini bahkan anggotanya lebih dari 3.000,” jelas Hasan dalam webinar Majalah Investor dan Berita Satu Media Holdings (BSMH), bekerja sama dengan PT Astra Internasional Tbk dan PT Pupuk Kaltim, Kamis (9/9/2021).

BACA JUGA BEI: Perusahaan yang Terapkan ESG Lebih Diminati Investor

Hasan menyampaikan, di Indonesia sendiri, jumlah dana kelolaan (asset under management/AUM) reksa dana dan exchange trade fund (ETF) yang berbasis indeks green, seperti Indeks Kehati dan ESG Leaders, terus menunjukan peningkatan minat. “Saat ini sudah ada 15 produk yang dana kelolaannya sudah mencapai Rp 2,5 triliun, di akhir tahun lalu kita sudah mencapai angkan Rp 3 triliun,” ujar dia.

Hasan menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung penerapan keuangan berkelanjutan dengan basis ESG khususnya di pasar modal. OJK pun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan maupun peraturan, seperti mengeluarkan roadmap untuk sustainable finance yang tahap pertamanya sudah dimulai sejak 2015 lalu dan berakhir 2020. Adapun saat ini sudah terbit roadmap tahap dua, dimulai tahun 2021 sampai 2025. Pada tahap dua fokus menyelesaikan kendala untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan. “Kami berharap pada tahun 2025, seluruh pelaku industri keuangan kita mulai dari perbankan besar, kemudian perbankan menengah kecil dan emiten besar, sedang dan kecil secara bertahap akan wajib menyampaikan laporan keberlanjutannya,” ujar dia.

Hal yang sama disampaikan Guru Besar IPMI Internastional Business School Roy Sembel. Menurut dia, perusahaan yang menerapkan ESG akan membangun akses ke permodalan lebih besar, membangun brand lebih kuat dan mempromosikan pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan, sehingga menguntukan perusahaan dan investor.

Namun dlaam menerapkan ESG perlu ada orang-orang yang mampu memanfaatkan sustainabilty. Di tengah era saat ini, perusahaan harus memiliki ESG mindset dan people and self empowerment tetap jalan, serta memiliki manajemen resoucre yang baik.

BACA JUGA BEI Tegaskan Penerapan ESG Untungkan Emiten

Founder Bumi Global Karbon Deni Daruri menambahkan, apabila perusahaan ingin memiliki peringkat bagus, harus transparan terhadap laporan ESG. “Investor menggunakan lebih dari satu rating ESG untuk menginformasikan penelitian mereka. Penggunaan beberapa data dapat membantu mengisi kesenjangan,” jelas dia.

Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementrian Keuangan Suminto mengatakan, green and sustainable menjadi satu elemen penting pemulihan ekonomi pascapandemi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily