Ciptakan Pengalaman dalam Pameran Virtual, FIF Group Raih Brands Of The Year 2021

Jumat, 10 September 2021 | 05:48 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

FIFGROUP menjadi salah satu penerima Brands Of The Year 2021, yang diserahkan oleh Hermawan Kartajaya, Founder & Chairman MarkPlus, Inc. dan diterima secara virtual oleh Information Technology (IT), Business Development (BD), Corporate Planning (CorpPlan), Risk, Customer Relationship Management (CRM) and Digital Director FIFGROUP Indra Gunawan. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Federal International Finance (FIF Group), yang merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial, berhasil meraih penghargaan atas inovasi dengan menciptakan experience dalam mengadakan pameran virtual.

Dalam acara Marketeers OMNI Brands Of The Year 2021 ini, FIF Group menjadi salah satu penerima Brands Of The Year 2021 yang diserahkan oleh Hermawan Kartajaya, Founder & Chairman MarkPlus, Inc. dan diterima secara virtual oleh Information Technology (IT), Business Development (BD), Corporate Planning (CorpPlan), Risk, Customer Relationship Management (CRM) and Digital Director FIF Group Indra Gunawan.

Industri pembiayaan menjadi salah satu lini yang terguncang selama pandemi dan mengalami banyak tantangan. FIF Group berupaya untuk tetap melayani pelanggan melalui FIF Group Fest yang merupakan gelaran virtual yang menghadirkan beragam produk pembiayaan yaitu FIF Astra, Spektra, Amitra, Danastra, AstraPay, Maucash dan FIF Ada. FIF Group berusaha mendekatkan layanan finansial kepada pelanggan dengan lebih nyaman.

“Terima kasih kepada Markplus, Inc dan seluruh tim juri atas perhargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada FIF Group sebagai salah satu brand yang mampu memberikan pendekatan secara omni kepada seluruh pelanggan,” ujar Indra dalam keterangannya, Kamis (10/9/2021).

Indra juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan FIF Group atas kinerja dan performance yang baik selama masa pandemi.

"Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, mengingat 2020-2021 adalah masa perjuangan yang cukup berat bagi dunia multifinance. Tentu saja penghargaan ini menjadi motivasi dan suntikan semangat yang baru bagi seluruh insan FIF Group agar tetap dapat pulih dan mempertahankan kinerja yang baik,” tambah Indra.

Sementara itu Iwan Setiawan, Chief Executive Officer (CEO) MarkPlus, Inc mengatakan Omni adalah integrasi, atau bisa juga disebut mencampur atau mengkombinasikan berbagai pendekatan. Satu kata yang paling mudah menggambarkan pendekatan omni adalah balance, terutama di era pandemi, di mana kita harus membalance banyak hal.

"Omni Brands menjadi istimewa karena dapat menciptakan diferensiasi untuk sebuah brand di tengah kompetisi yang semakin ketat,” ujar Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menambahkan ada tiga jenis balancing yang dibutuhkan oleh brands dan companies di Indonesia, “Yang pertama adalah balancing lives & livelihoods di mana kita menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi, kemudian yang kedua adalah balancing online dan offline di mana semua kegiatan go digital, dan yang terakhir adalah balancing value & premium,” tutupnya.

