Wall Street Ditutup Melemah, Investor Antisipasi Dampak Tapering

Jumat, 10 September 2021 | 07:51 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Dow Jones Industrial Average kembali terkoreksi dalam empat sesi terakhir perdagangan Wall Street, Kamis (10/9/2021).

Dow Jones turun 0,43% ke 34.879,38. S&P 500 turun 0,46% ke 4.493,28. Nasdaq turun 0,25% ke 15.248,25. Ketiga indeks acuan ini menuju koreksi perdaganga mingguan.

Investor mencermati tiga hal: varian delta, pembukaan kembali ekonomi, dan kebijakan the Federal Reserve.

BACA JUGA Koreksi Wall Street Menular ke Bursa Asia

Beberapa maskapai, seperti United Airlines, American Airlines, dan Southwest Airlines, memangkas proyeksi mereka karena kenaikan kembali kasus Covid-19.

The Fed akan mengadakan pertemuan pada 21-22 September dan investor mewaspadai kemungkinan bank sentral AS itu melakukan tapering atau pemangkasan stimulus US$ 120 miliar per bulan.

Savita Subramanian, head of equity and quantitative strategy at Bank of America, mengatakan kepada CNBC.com, bahwa jika program quantitative easing the Fed selesai, bisa berdampak buruk. "Jika tidak ada upside untuk S&P 500 dalam tapering, maka pasar modal bisa terkoreksi lebih buruk lagi," kata dia, menambahkan target akhir tahun untuk S&P 500 ada di 4.600.

Data ketenagakerjaan mencatat angka awal jumlah pengangguran mencapai 310.000, atau di bawah ekspektasi 335.000. Angka ini adalah yang terendah di era pandemi.

Moderna naik 7,8% setelah mengatakan sedang mengembangkan vaksin dosis tunggal yang menggabungkan booster untuk Covid dan flu.

Bank Sentral Eropa mengatakan akan mengurangi laju pembelian aset atau quantitative easing-nya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com