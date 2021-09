Tiongkok Lelang Stok Minyak, Harga Minyak Melemah

Jumat, 10 September 2021 | 08:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada awal perdagangan Jumat (10/9/2021). Tiongkok berencana mengeluarkan cadangan minyaknya untuk mengurangi tekanan terhadap penyulingan minyak domestik.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 0,14% ke US$ 71,35 per barel. WTI turun 0,18% ke US$ 68,02 per barel.

Pemerintah Tiongkok akan melelang cadangan minyaknya untuk mengurangi tekanan biaya pada penyulingan minyak domestik.

Administrasi Informasi Energi (EIA) AS mengatakan stok minyak mentah AS turun 1,5 juta barel pekan lalu, jauh di bawah penurunan 4,6 juta barel yang diproyeksikan Reuters.

Permintaan BBM meningkat. Stok BBM turun 7,2 juta barel pekan lalu, di atas estimasi penurunan 3,4 juta barel. Hal ini menahan koreksi harga minyak.

Produksi minyak AS turun dari 1,5 juta barel per hari perkan lalu akibat ditutupnya sejumlah kilang minyak akibat Topan Ida.

