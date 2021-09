Bursa Asia Dibuka Menguat, Investor Awasi Kebijakan Regulator Tiongkok

Jumat, 10 September 2021 | 09:01 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka positif pada awal perdagangan hari ini, Jumat (10/9/2021). Pelaku pasar mencermati dampak pengetatan regulasi Tiongkok terhadap saham-saham yang terdaftar di Hong Kong.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 0,48%, indeks komposit Shanghai naik 0,25%, Hang Seng Hong Kong naik 1,08%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,25%, Kospi Korsel naik 0,01%.

Di Hong Kong, saham Tencent naik 2,33% dan Netease naik 3,96%. Kamis kemarin diberitakan bahwa Pemerintah Tiongkok akan menghentikan izin game online baru di Tiongkok dan ini membuat saham Tencent dan Netease tumbang. Namun kemudian, media meralat pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa regulator hanya akan memperlambat proses perizinan.

Saham China Evergrande Group turun 0,85% terkait situasi utang perusahaan Tiongkok yang terdaftar di bursa Hong Kong itu.

Dow Jones Industrial Average kembali terkoreksi dalam empat sesi terakhir perdagangan Wall Street, Kamis (10/9/2021).

Dow Jones turun 0,43% ke 34.879,38. S&P 500 turun 0,46% ke 4.493,28. Nasdaq turun 0,25% ke 15.248,25. Ketiga indeks acuan ini menuju koreksi perdaganga mingguan.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 0,14% ke US$ 71,35 per barel. WTI turun 0,18% ke US$ 68,02 per barel.

