Perusahaan Stationery Korea Ekspansi Bisnis ke Indonesia

Jumat, 10 September 2021 | 23:00 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kenko Sinar Indonesia (Kenko) menjalin kerja sama distribusi dengan Titi Co Ltd, untuk pemasaran produk stationery asal Korea. Titi Co Ltd yang terkenal dengan produk oil pastel dan krayon, resmi menunjuk Kenko sebagai distributor tunggal untuk pasar di Indonesia.

Head of Overseas Business Titi Co Ltd, Andy Chongsik Li, mengatakan, Kenko mempunyai reputasi dan prestasi yang baik di mata perusahaan stationery luar maupun dalam negeri.

"Kami melihat Kenko dari Indonesia sudah dikenal memiliki reputasi yang baik dengan prestasi produk yang dipercaya di dalam dan juga luar negeri. Untuk itu kami percaya dengan kerja sama ini kedua perusahaan bisa semakin berkembang,” ungkap Andy, dalam keterangan persnya, dikutip Beritasatu.com, Jumat (10/9/2021).

Kenko sendiri antusias menyambut kerja sama ini karena melihat adanya kesamaan visi dalam mengembangkan bisnis di industri stationery.

Digital Development Manager PT Kenko Sinar Indonesia, William Salim, mengatakan Kenko dan Titi memiliki visi dan tujuan yang sejalan dan kerja sama ini bisa menjadi peluang yang besar untuk mengembangkan bisnis stationery di pasar Indonesia.

"Slogan kami adalah menjadi brand stationery yang terkenal dan terpercaya, baik di dalam maupun pasar luar negeri. Titi juga merupakan brand stationery yang sudah terkenal di Korea dan mancanegara memiliki visi bisnis yang sejalan dengan Kenko. Kerja sama ini tentu menjadi peluang yang besar yang dapat diwujudkan bersama,” kata William.

BACA JUGA Kate Spade New York Stationery and Gifts Hadir di Jakarta

Digital Marketing Manager PT Kenko Sinar Indonesia, Jameson Salim menambahkan, Kenko sendiri sudah menjadi brand alat tulis kebanggaan Indonesia dan sudah memiliki jalur distribusi yang sangat luas di seluruh Indonesia.

Ditambah lagi sejak tahun 2020, Kenko bukan hanya menggunakan jalur distribusi tradisional, tetapi juga melebarkan sayapnya dengan membuka jalur distribusi baru yaitu channel distribusi online.

“Jalur distribusi ini secara berdampingan, membuat Kenko memiliki network yang luas sehingga kami yakin dengan adanya kerja sama ini, Kenko dan Titi bisa bersama sama mencapai tujuan,” tambah Jameson.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com