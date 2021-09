Harga Minyak Naik karena Telepon Biden-Xi Munculkan Optimisme Perdagangan

Sabtu, 11 September 2021 | 06:19 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Jumat (10/9/2021) didukung tanda-tanda pengetatan pasokan di Amerika Serikat (AS) sebagai akibat Badai Ida dan harapan perdagangan AS-Tiongkok.

Minyak mentah Brent naik US$ 1,47, atau 2%, menjadi US$ 72,92. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 2,32%, atau US$ 1,58, ke US$ 69,72 per barel.

Sekitar tiga perempat dari produksi minyak lepas pantai Teluk AS, atau sekitar 1,4 juta barel per hari, tetap terhenti sejak akhir Agustus. Angka minggu ini menunjukkan persediaan minyak mentah AS turun ke level terendah sejak September 2019. "Dengan dimulainya kembali produksi minyak mentah lepas pantai, kemungkinan besar efek Ida masih akan terasa dalam beberapa minggu mendatang," kata pialang minyak PVM, Stephen Brennock.

Pasar minyak dan saham juga mendapat dorongan dari berita telepon antara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Hal itu meningkatkan harapan hubungan yang lebih hangat dan diharapkan berdampak bagus pada perdagangan global.

"Panggilan telepon Biden-Xi memiliki efek yang sama pada pasar minyak seperti ke aset lainnya," kata analis OANDA, Jeffrey Halley.

Brent sepanjang minggu ini naik tipis seteah rally hampir 40% sepanjang 2021 didorong pengurangan pasokan oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan beberapa pemulihan permintaan dari pandemi.

Pada Kamis (9/11/2021), kedua kontrak minyak mentah turun lebih 1% setelah Tiongkok mengatakan akan melepaskan cadangan minyak mentah melalui lelang publik untuk membantu meringankan tingginya biaya bahan baku penyulingan.

Fokus minggu depan adalah revisi prospek permintaan minyak untuk 2022 dari OPEC dan Badan Energi Internasional. Selain itu, investor mewaspadai penyebaran varian delta Covid-19.

Sumber: CNBC