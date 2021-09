Harga Emas Melemah di Tengah Ketidakpastian Jadwal Taper Fed

Sabtu, 11 September 2021 | 07:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada Jumat di tengah ketidakpastian jadwal pengurangan stimulus (taper) bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (Fed) yang membuat sebagian besar investor tidak menempatkan emas sebagai prioritas. Hal ini menandai penurunan mingguan pertama dalam lima pekan.

Harga emas di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 1.790,37 per ons, sementara emas berjangka AS tergerus 0,4% pada US$ 1.792,1 per ons.

Kepala strategi komoditas TD Securities, Bart Melek, mengatakan kenaikan imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun mencegah dana spekulatif bergerak secara meyakinkan ke emas.

Acuan imbal hasil Treasury AS naik setelah data ekonomi menunjukkan kenaikan inflasi dapat bertahan untuk beberapa waktu. Sementara emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Hasil yang lebih tinggi diterjemahkan ke dalam biaya peluang yang lebih tinggi untuk memegang emas batangan tanpa bunga.

"Data indeks harga produsen AS yang meningkat dapat mendorong orang untuk percaya bahwa The Fed akan mengurangi stimulus," tambah Melek.

Investor emas memantau dengan cermat keputusan Fed, karena emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil cenderung naik ketika suku bunga rendah.

"Banyak pelaku pasar emas menunggu di tengah ketidakpastian jadwal waktu pengurangan Fed," kata analis Commerzbank Daniel Briesemann.

Sementara perak turun 0,9% menjadi US$ 23,86 per ons, platinum turun 1,9% menjadi US$ 958,51 per ons. Keduanya sepanjang pekan ini di area negatif.

Sepanjang minggu ini, palladium turun 1,7% menjadi US$ 2.142,12 per ons, dan turun sekitar 11% untuk minggu ini.

Sumber: CNBC