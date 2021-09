Ini Manfaat Restrukturisasi Holding-Subholding Pertamina

Sabtu, 11 September 2021 | 12:55 WIB

Oleh : Primus Dorimulu / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan restrukturisasi holding-subholding Pertamina melahirkan terbentuknya organisasi yang fokus, agile, lean, efisien, dan streamlining decision making untuk menjadikan operational excellence.

Dalam keterangannya kepada Investor Daily, Sabtu (11/9), Erick memaparkan kinerja Subholding Upstream (sektor hulu) pada semester I-2021 mencetak laba sebesar US$ 1 miliar atau 238% dari budget 2021, efisiensi biaya operasional sebesar 92% dari budget, dan di Kalimantan Timur dan Jawa Barat, potensi cadangan minyak dan gas bumi meningkat hingga 204,7 juta barrel.

Kemudian, kinerja Subholding Refinery and Petrochemical pada semester I-2021 mencetak laba sebesar US$ 322 juta dengan profit margin 3,24 kali lebih besar dari budget. Kinerja Subholding Gas mencetak laba sebesar US$ 185 juta atau 357% dari budget.

Kinerja Subholding Commercial & Trading terdiri atas Realisasi Pertashop sebanyak 2.547 unit dan pengembangan digitalisasi apps “My Pertamina” dengan registered user sebanyak 13,7 juta pengguna.

Selanjutnya, kinerja Subholding Power & New Renewable Energy pada semester I-2021 mencetak laba sebesar US$ 56,8 juta atau 150% dari budget, dan efisieni biaya operasional sebesar 87% dari budget.

Sedangkan kinerja Subholding Shipping pada semester I-2021 mencetak laba sebesar US$ 73,4 juta, efisiensi biaya operasional 82% dari budget, dan vessel utilization sebesar 99,8% atau meningkat 11% dari budget.

