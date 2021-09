Bayar Utang US$ 95 Juta ke BNI, J Resources Jual Aset

Minggu, 12 September 2021 | 11:02 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) menawarkan aset-aset perseroan kepada para investor, sebagai salah satu pilihan untuk memenuhi kewajiban pelunasan utang anak usahanya, J Resources Nusantara (JRN) kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

“Perseroan telah mendapatkan dukungan refinancing dari beberapa calon kreditur untuk melunasi Fasilitas B kepada Bank BNI, namun terganggu, di mana calon kreditur menjadi ragu. Akan tetapi perseroan tetap berupaya untuk memberikan keyakinan kepada calon kreditur tersebut untuk tetap melanjutkan proses refinancing. Selain proses refinancing, perseroan juga berencana untuk menjajaki apabila terdapat investor yang tertarik terhadap aset-aset perseroan,” tulis manajemen J Resources Asia Pasifik dalam keterangan tertulis, Jumat (10/9/2021).

Pada tanggal 12 April 2019, JRN dan BNI telah menandatangani secured facilities agreement untuk fasilitas pinjaman. Fasilitas A sebesar US$ 96,52 juta dengan jangka waktu 59 bulan sejak tanggal 16 April 2019 atau pada tanggal 16 Maret 2024. Fasilitas B sebesar US$ 40 juta dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan 12 April 2020, di mana dana pelunasan dari Fasilitas B akan menggunakan dana hasil rights issue yang akan dilakukan oleh perseroan. Jangka waktu pembayaran Fasilitas B tersebut diperpanjang sampai dengan 12 April 2021.

Fasilitas C sebesar US$ 95,45 juta dengan jangka waktu 8 tahun sejak tanggal 12 April 2019, yang mana Fasilitas C tersebut, sampai dengan masa availability period-nya berakhir di tanggal 12 April 2021, belum pernah dapat diutilisasi oleh JRN

Adapun, PSAB saat ini tengah dalam proses pembiayaan ulang atas Fasilitas B senilai US$ 40 juta kepada Bank BNI. Bahkan, pada tanggal 27 Agustus 2021, perseroan dan salah satu pihak yang akan memberikan fasilitas refinancing atas Fasilitas B melakukan pertemuan dengan BNI.

Dalam pertemuan tersebut pihak JRN akan membayarkan sebagian dari Fasilitas B, yaitu sebesar US$ 5 juta sebelum tanggal 31 Agustus 2021 dan sisa dari Fasilitas B, yaitu sebesar US$ 32,987 juta beserta bunganya akan dibayarkan secara penuh paling lambat tanggal 30 September 2021. Selanjutnya, pada tanggal 27 Agustus 2021, JRN mengirimkan surat kepada BNI yang berisi mengenai komitmen JRN untuk melaksanakan hasil diskusi antara JRN dan BNI tersebut dan pada tanggal 30 Agustus 2021.

Lalu pada 27 Agustus 2021, JRN telah melakukan pembayaran sebagian Fasilitas B kepada Bank BNI, yaitu sebesar US$ 5 juta. Namun, pada 1 September 2021, JRN menerima surat dari BNI yang menyatakan bahwa Fasilitas A dan Fasilitas B yang telah diutilisasi oleh JRN berdasarkan secured facilities agreement, yaitu sebesar US$ 95,087 juta menjadi jatuh tempo dan harus dibayar secara sekaligus dan seketika.

“Kami sangat terkejut karena isi dari surat tersebut sangat berbeda dengan hasil pertemuan antara JRN dan BNI pada tanggal 27 Agustus 2021,” tulis manajemen PSAB.

Di sisi lain, J Resources Asia Pasifik membukukan peningkatan rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi US$ 4,81 juta pada semester I-2021, dibandingkan periode sama tahu lalu US$ 3,27 juta. Peningkatan rugi tahun berjalan tersebut terjadi saat penjualan perseroan justru naik menjadi US$149,14 juta hingga Juni 2021, dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar US$ 118,60 juta.

Sumber: Investor Daily