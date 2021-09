DBS Bank Kembali Dinobatkan Bank Terbaik Dunia Versi Euromoney

Minggu, 12 September 2021 | 11:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Bank asal Singapura, DBS Bank Ltd, (DBS), kembali diakui sebagai Bank Terbaik di Dunia (World’s Best Bank’), dari publikasi keuangan terkemuka yang berbasis di Inggris, Euromoney.

Euromoney memberikan penghargaan kepada DBS dengan gelar 'Bank Terbaik di Dunia' untuk kedua kalinya dalam tiga tahun, dalam ajang Awards for Excellence 2021. Euromoney juga mengakui DBS sebagai Bank Digital Terbaik di Dunia (‘World’s Best Digital Bank’), menjadikannya bank pertama di dunia yang memegang kedua gelar tersebut secara bersamaan.

“Dari semua bank yang kami liput di seluruh dunia, DBS adalah bank yang paling jelas dalam menunjukkan keterampilan yang langka: tidak hanya bertahan dalam krisis, tetapi juga memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk berinovasi dan menjadi bank yang lebih baik. Selain ketangguhan dan profitabilitas, hal ini juga menunjukkan oportunisme dan pemikiran cerdas, di mana semua hal tersebut didukung oleh kepemimpinan dalam bidang digital,” kata Louise Bowman, Editor Euromoney, dalam siaran persnya hari ini, Minggu (12/9/2021).

Selama pandemi Covid-19, DBS melipatgandakan upaya untuk membantu nasabah dan komunitas luas agar tetap bertahan di tengah krisis. DBS menyetujui lebih dari 12.000 pinjaman tanpa agunan dengan nilai total lebih dari SGD 6,2 miliar (Rp 66 triliun), dan SGD 11 miliar dalam moratorium pinjaman bagi nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). DBS juga memungkinkan para pemilik rumah di seluruh pasar regional untuk menunda pembayaran hipotek yang mencapai SGD 5,2 miliar dalam keringanan hipotek di tahun 2020. Pada puncak pandemi, DBS juga memanfaatkan infrastruktur teknologinya yang luas untuk memfasilitasi pembayaran pemerintah Singapura lebih dari SGD 31 miliar secara digital untuk mendukung keluarga dan bisnis yang membutuhkan.

Di saat bersamaan, DBS tidak membuang waktu dalam memperkuat bisnisnya untuk masa depan. Selama setahun terakhir, DBS memanfaatkan posisi modal yang kuat untuk melakukan transaksi strategis guna menopang pertumbuhannya di dua pasar utamanya – menggabungkan Lakshmi Vilas Bank di India, dan mengakuisisi 13% saham Shenzhen Rural Commercial Bank di Tiongkok, sehingga menjadi pemegang saham terbesar.

Sebagai pemimpin industri dalam inovasi digital, DBS juga meluncurkan beberapa terobosan yang memanfaatkan teknologi baru seperti blockchain dan kecerdasan buatan. Beberapa inisiatif tersebut mencakup:

DBS Digital Exchange, ekosistem berbasis blockchain untuk melakukan penggalangan dana melalui tokenisasi aset dan perdagangan sekunder aset digital, termasuk cryptocurrency.

Climate Impact X, pertukaran global dan pasar untuk kredit karbon berkualitas tinggi.

Partior, platform industri terbuka berbasis blockchain yang menantang model pembayaran lintas batas tradisional.

DBS NAV Planner, sebuah solusi konsultasi digital yang revolusioner dengan didukung oleh lebih dari 100 model AI yang membantu pelanggan dalam perencanaan keuangan, perencanaan pensiun, dan pengambilan keputusan mandiri untuk berinvestasi secara digital.

“Kami merasa terhormat karena Euromoney sekali lagi mengakui kami sebagai Bank Terbaik Dunia dan Bank Digital Terbaik Dunia. Di tahun pandemi yang menantang, kami berbesar hati karena kami dapat terus mendukung nasabah, karyawan, dan komunitas, sembari meraih penghasilan. Pada saat yang sama, sejak awal kami memutuskan untuk memanfaatkan krisis sebagai platform untuk lebih memposisikan diri secara fundamental sebagai bank masa depan,” kata Piyush Gupta, CEO DBS.,

Penghargaan bank terbaik global pertama DBS dianugerahkan oleh Global Finance pada tahun 2018, ketika publikasi yang berbasis di New York ini mengakui DBS sebagai ‘Best Bank in the World’. Pada tahun yang sama, DBS menjadi pilihan The Banker, publikasi yang dimiliki oleh Financial Times, pada ajang penganugerahan 'Global Bank of the Year'. Euromoney dan Global Finance memberikan penghargaan bergengsi kepada DBS sebagai bank terbaik paling pada tahun 2019 dan 2020, di mana penghargaan diberikan sebagai pengakuan atas dukungan luas DBS untuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat selama pandemi Covid-19. Gelar dari Euromoney 2021 menjadikan tahun keempat berturut-turut DBS meraih penghargaan Bank Terbaik global. Awal tahun ini, DBS juga meraih penghargaan perbankan digital paling bergengsi dari The Banker, dan dinobatkan sebagai pemenang global dalam The Banker’s Innovation in Digital Banking Awards 2021.

