Senin, 13 September 2021 | 08:38 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan Senin (13/9/2021), melanjutkan tren melemah Dow Jones dan S&P 500 di AS.

Nikkei turun 0,28%, indeks komposit Shanghai datar, S&P/ASX 200 naik 0,19%, Kospi naik 0,01%.

Pekan ini, investor menantikan data inflasi AS bulan Agustus yang akan diumumkan Selasa waktu setempat atau Rabu di Asia.

BACA JUGA Bursa Asia Dibuka Menguat, Investor Awasi Kebijakan Regulator Tiongkok

Pelaku pasar juga menantikan data ekonomi Tiongkok, seperti penjualan ritel dan produksi industri bulan Agustus, yang akan diumumkan pada hari Kamis.

Indeks dolar berada di angka 92,618, menurun dari level sebelumnya di atas 92,7.

Harga minyak mentah dunia pagi ini terpantau naik. Harga minyak Brent naik 0,63% ke US$ 73,38 per barel. WTI naik 0,67% ke US$ 70,19 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com