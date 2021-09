IHSG Berpotensi Menguat, Simak Rekomendasi Saham Ini

Senin, 13 September 2021 | 09:04 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan awal pekan, Senin (13/9/2021) diperkirakan mampu menguat apabila bertahan di atas level support dan menembus level 6,150 hingga 6,170.

Adapun agar tetap cuan, MNC Sekuritas telah siapkan rekomendasi saham pilihan, di antaranya yakni:

ANTM - Buy on Weakness (2,590)

Buy on Weakness: 2,440-2,550

Target Price: 2,700, 2,950

Stoploss: below 2,430

MAPI - Buy on Weakness (725)

Buy on Weakness: 690-720

Target Price: 820, 880

Stoploss: below 660

CTRA - Buy on Weakness (975)

Buy on Weakness: 950-975

Target Price: 1,020, 1,080

Stoploss: below 940

IMJS - Sell on Strength (550)

Sell on Strength: 550-610.

Sumber: Investor Daily