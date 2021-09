Wealth Wisdom Ajak Masyarakat Maknai Arti Kekayaan Sesungguhnya

Senin, 13 September 2021 | 15:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 telah mengubah kebiasaan dan kehidupan masyarakat dengan pola hidup baru yang kini serba digital, seperti work from home (WFH) dan pembayaran non-tunai.

Di saat yang sama, pandemi juga berdampak pada kesehatan mental masyarakat. Mulai dari kekhawatiran akan tertular Covid-19 atau kehilangan anggota keluarga. Stres juga timbul akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut studi The Pulse of Asia - The Health of Asia Barometer 2021, dibandingkan negara Asia lainnya, responden di Indonesia paling banyak merasakan stres akibat Covid-19. Hal ini diduga akibat tingginya tingkat penyebaran dan angka kematian di Indonesia.

Meski memiliki tingkat stres yang tinggi, pandemi juga membuat masyarakat Indonesia justru terdorong hidup lebih aktif dan sehat.

Mayoritas (42,9%) responden Indonesia melakukan sedikitnya dua upaya untuk meningkatkan kesehatan mereka. Angka itu lebih tinggi dari rata-rata dari mayoritas Asia (30,9%). Hanya 11% responden dari Indonesia atau lebih sedikit dibanding rata-rata di Asia (sebesar 21,6%), tidak melakukan upaya apa pun untuk meningkatkan kesehatan mereka.

Oleh karena itu, dapat dikatakan pandemi berdampak pada kualitas hidup dan penurunan enam pilar kekayaan di dalam konsep Wealth Wisdom.

Adapun Wealth Wisdom dapat diartikan sebagai kekayaan secara holistik berdasarkan enam pilar yang tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga non-materi. Keenam pilar tersebut yakni kondisi finansial, sikap sosial, kesehatan, tujuan hidup, hubungan terhadap sesama, serta momentum.

Sebagaimana diketahui, PHK dan aktivitas ekonomi yang jalan di tempat di masa pandemi telah mempengaruhi kondisi finansial masyarakat.

Studi YouGov terkait dampak keuangan akibat Covid-19 terhadap orang Indonesia menunjukkan, tujuh dari sepuluh orang (72%) secara aktif memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Lebih dari sepertiga orang Indonesia (35%) menggunakan tabungan mereka untuk pengeluaran. Hampir satu dari sepuluh orang (9%) melakukan refinancing.

Di pilar hubungan, sejumlah data juga menunjukkan angka perceraian di Indonesia meningkat signifikan selama pandemi yang sebagian besar disebabkan oleh masalah keuangan.

Dengan berbagai persoalan yang muncul di masa pandemi, PermataBank percaya kualitas hidup yang seimbang adalah makna kekayaan sesungguhnya.

Kita bisa mulai dengan menemukan potensi diri, meningkatkan keahlian dan pengetahuan, mengganti sudut pandang kita, membuka cakrawala, peduli dan sensitif dengan kondisi sekitar, serta menebar lebih banyak perhatian terhadap keluarga.

Untuk menginspirasi masyarakat modern di tengah pandemi, PermataBank akan kembali menggelar acara Wealth Wisdom 2021 dengan tema “Wellness to Wealth” dan membawa pesan “Bring Back Wholistic Wisdom to Your Home”.

Wealth Wisdom mengajak masyarakat Indonesia untuk memaknai kembali arti kekayaan yang sesungguhnya. Acara tahunan ini meliputi talkshow, seminar workshop dengan tema-tema menarik mengenai ekonomi, bisnis, kesehatan dan gaya hidup. Peserta juga bisa menikmati pertunjukan musik hingga bazar menarik dengan tema berbeda setiap tahunnya.

Tahun ini, Wealth Wisdom akan memasuki tahun ketujuh dan akan digelar selama 17-18 September 2021 mulai pukul 10.00-17.00 WIB. Berbagai pembicara akan hadir di event virtual ini mulai dari kalangan menteri, artis hingga pebisnis dan CEO perusahaan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.wealthwisdom.co.id.

