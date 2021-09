Stres Saat Pandemi, Ini 6 Langkah untuk Kembalikan Kualitas Hidup

Senin, 13 September 2021 | 16:05 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara pandang dan seluruh sendi kehidupan kita, mulai dari keuangan hingga kesehatan, dan situasi ini kerap kali memicu stres.

Berdasarkan survei PPM Manajemen, 80% pekerja mengalami stres selama pandemi dengan tingkat sedang hingga tinggi. Kekhawatiran akan kesehatan dan keselamatan anggota keluarga menjadi pemicu stres terbesar (59%). Diikuti oleh ketakutan terpapar virus (56%) dan stres akibat memikirkan keberlangsungan usaha.

Sejalan dengan temuan ini, stres dan tekanan dari berbagai arah ikut memperburuk enam pilar kekayaan fundamental dalam konsep Wealth Wisdom.

Diketahui, Wealth Wisdom dapat diartikan sebagai kekayaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya yang meliputi enam pilar yakni keuangan, sikap sosial, kesehatan, tujuan hidup, hubungan terhadap sesama, serta momentum.

Tidak dapat dipungkiri situasi pandemi telah memperburuk pilar keuangan bagi sejumlah orang. Belum lagi di pilar kesehatan, tingginya kasus Covid-19 memperburuk kondisi mental dan fisik. Kemudian di pilar hubungan dengan sesama, stres dan tekanan hidup faktanya meningkatkan angka perceraian di Indonesia.

Berbagai tekanan pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Sementara itu, PermataBank percaya bahwa kualitas kehidupan yang seimbang adalah makna kekayaan sesungguhnya.

PermataBank mengajak masyarakat Indonesia memulai enam langkah untuk mengatasi stres dan mengembalikan lagi kualitas hidup.

Keenam langkah ini bisa dimulai dengan menemukan potensi diri. Lalu meningkatkan keahlian dan pengetahuan, menggeser cara pandang, memperluas wawasan, kemudian lebih peduli dan sensitif terhadap sekitar. Terakhir, curahkan kasih sayang serta perhatian terhadap keluarga.

Untuk menginspirasi masyarakat modern akan peningkatan pengetahuan, praktik berpikir tanpa batas dan memahami arti kekayaan sesungguhnya, PermataBank mempersembahkan Wealth Wisdom 2021 - Wellness to Wealth yang membawa pesan “Bring Back Wholistic Wisdom to Your Home”.

Acara tahunan ini akan digelar selama dua hari yakni 17-18 September 2021. Berbagai kegiatan dihadirkan dalam acara tersebut seperti rangkaian seminar dan workshop, bazaar, property expo hingga pertunjukan musik. Berbagai kelas inspiratif dalam acara ini diisi oleh sejumlah tokoh dari kalangan menteri, CEO perusahaan, beserta artis ternama ibu kota.

Untuk informasi lebih lanjut terkait acara Wealth Wisdom, kunjungi www.wealthwisdom.co.id.

Sumber: PR