Persiapan Merger, Dirut PPI Kunjungi Fasilitas Logistik BGR di Palembang

Palembang, Beritasatu.com - Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Nina Sulistyowati, mengunjungi gudang modern dan depo kontainer milik PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) di Palembang pada (11/9/2021). Kunjungan ini sekaligus merupakan persiapan merger kedua badan usaha ini.

Nina didampingi oleh Direktur Operasi PPI, Eko Budianto, dan disambut langsung oleh Direktur Utama BGR, M Kuncoro Wibowo, beserta tim.

PPI akan bertransformasi seiring dengan persiapan sebagai surviving entity dalam proses penggabungan BGR Logistics ke dalam PPI. Penggabungan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik pangan, mengurangi food loss pada rantai produsen, meningkatkan penetrasi bisnis perdagangan dan logistik hingga meningkatkan keterjangkauan pembelian produksi nelayan dan petani ke seluruh daerah pelosok di Indonesia.

"Dalam Klaster Pangan, PPI merupakan BUMN perdagangan yang disiapkan di hilir untuk peningkatan sektor distribusi perdagangan pangan mulai dari pelosok pedesaan hingga internasional. Oleh karenanya kunjungan PPI ke depo container dan gudang modern ini penting untuk menyiapkan connection yang baik," ucap Nina.

Kunjungan tersebut dimulai dengan berkeliling ke depo kontainer yang memiliki luas total 2,7 hektare dan dapat menampung lebih dari 2.000 kontainer. Depo ini dilengkapi sarana pencucian kontainer yang memadai, fasilitas perbaikan kontainer, serta alat berat pendukung seperti side loader dan forklift yang memberikan layanan depo kontainer baik dan terintegrasi.

“Untuk memastikan manajemen depo kontainer yang cepat dan andal, kami menggunakan aplikasi berbasis web Depot Management and Agency (Denada), untuk management kontainer, lift on, dan lift off kontainer,” ungkap Kuncoro.

Kunjungan juga dilanjutkan ke gudang modern yang mengelola komoditas fast moving consumer goods (FMCG) dengan sistem warehouse management system (WMS), yang mempermudah dan mempercepat segala aktivitas, mulai dari aktivitas inbound hingga ke outbound.

"Setelah tadi saya memantau dan mencoba, sistemnya memang mempermudah mobilitas pekerjaan karena setiap proses terotomatisasi dan membuat data lebih transparan serta aman. Teknologi barcode scanner mampu mengelola hingga puluhan ribu SKU (Stock Keeping Unit) serta terhubung dengan ERP-SAP yang sekarang sudah ada," terang Nina.

PPI dalam kiprahnya sebagai BUMN yang bergerak di bidang perdagangan, selalu menyesuaikan strategic direction dengan para pemegang saham, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN. Pada kunjungan tersebut, Nina juga menemui serikat pekerja BGR dan berdiskusi hangat.

"Proses penggabungan BGR ke dalam PPI ini telah memasuki tahap finalisasi RPP di pemegang saham. Dalam serangkaian persiapan yang telah dan masih dilalui dengan baik oleh PPI, dalam berbagai aspek operasional, keuangan, SDM, dan organisasi, IT, legal, manajemen risiko, tata kelola, dan lain-lain," pungkas Sekretaris Perusahaan PPI, Syailendra.

