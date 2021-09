tiket.com Raih Dua Penghargaan di HRAsia Awards

Selasa, 14 September 2021 | 07:08 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – tiket.com membawa pulang dua penghargaan dari ajang “HRAsia Awards 2021” yang telah digelar pada 7 September, yaitu “HRAsia Best Company to Work For in Asia 2021” (untuk 2 tahun berturut-turut) dan “HRAsia WeCare Awards 2021” (untuk pertama kalinya). Kedua penghargaan tersebut menjadi testamen keberhasilan implementasi budaya atau core value HAPPY (Hunger, Agile, People-oriented, Performance driven, dan Yourself) yang senantiasa diusung oleh tiket.com.

Menerima kedua penghargaan secara virtual, Chief People Officer tiket.com, Dudi Arisandi pun menyampaikan ucapan syukurnya atas penghargaan “HR Asia Award” untuk kategori “Best Companies to Work fo in Asia” kedua kalinya dan “WeCare Awards 2021” untuk yang pertama.

“Kesejahteraan karyawan, mulai dari fisik, kesehatan mental, finansial, dan sosial terus menjadi fokus utama kami. Terlepas dari dampak pandemi yang begitu besar, team people meluncurkan banyak inisiatif agar tetap saling terhubung dan mendukung satu sama lain, seperti menggelar BCP Committee, learning & people engagement ke online. Terima kasih kepada keluarga besar tiket.com untuk tetap kuat dan percaya kepada kami. Bersama-sama kita semua semakin mantap dalam mengarungi tantangan di kemudian hari,” ujar dia dalam siaran pers, Senin (13/9).

Sebagai informasi “HRAsia Best Companies to Work for in Asia Awards” adalah program penghargaan untuk jajaran organisasi yang memperoleh predikat sebagai perusahaan terbaik untuk bekerja. Penghargaan ini dirancang untuk memberikan pengakuan terhadap perusahaan di seluruh Asia dengan praktek SDM terbaik dan yang menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang sangat baik.

Sedangkan, “WeCare Award” dari komite HR Asia juga diberikan kepada tiket.com untuk pertama kalinya. “WeCare Award” hanya diberikan kepada 3 perusahaan teratas yang menerapkan program keterlibatan dan kesejahteraan karyawan terbaik di Asia. Perusahaan yang bekerja keras untuk melayani kebutuhan karyawan selama pandemi berlangsung.

Team people di tiket.com terus menginisiasi program-program untuk membangun employee experience yang menyangkut setiap aspek pengembangan sumber daya manusia, mulai dari recruitment proses sampai karyawan menjadi alumni dari tiket.com masih terus disempurnakan oleh tiket.com sehingga setiap karyawan akan mendapatkan pengalaman terbaik saat berkarir di tiket.com.

Tidak hanya itu saja, tiket.com memberikan dukungan sepenuhnya bagi karyawan untuk mengembangkan bakat demi personal growth melalui rangkaian program virtual dari Udemy dan Coursera. Karyawan tiket.com dapat mengambil jenis course sesuai keinginan hati dan personal goal masing-masing.

“Sebagai perusahaan dinamis di industri pariwisata, tiket.com selalu berupaya untuk menjadi perusahaan yang people-centric. Karena kami memandang t-fam sebagai prioritas utama agar dapat bersama-sama maju menyejahterakan Indonesia melalui industri pariwisata. Prestasi ini akan menjadi pemacu semangat tiket.com untuk terus berkarya dalam mensejahterakan dan membahagiakan karyawan,” kata Dudi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com