Upaya BCA Tingkatkan Literasi Keuangan Digital Diapresiasi

BCA meraih penghargaan Marketeers OMNI Brands of the Year 2021. Tampak SVP Marcomm BCA Norisa Saifuddin (kiri) menerima apresiasi secara virtual. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berkomitmen memberikan edukasi melalui marketing campaign literasi keuangan secara digital. Salah satunya berupa segmen Podcast Bareng (PODBAR) BCA, “Lifehack Belanja Online Ala Nycta Gina di Tengah Pandemi” dan Podcast Lab “Tips #AwasModus Ala Yasmin Wildblood” yang dapat disaksikan di kanal YouTube. Wujud nyata komitmen tersebut berhasil mengantarkan BCA menorehkan prestasi pada ajang Marketeers OMNI Brands of the Year 2021.

Penghargaan diberikan secara virtual oleh Marketeers selaku penyelenggara Marketeers OMNI Brands of the Year 2021, kepada SVP Marketing Communication BCA Norisa Saifuddin belum lama ini. "BCA terus memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama soal keuangan. Sebuah kebanggaan bagi kami mendapatkan penghargaan ini," ujar Norisa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/9/2021).

Marketeers OMNI Brands of the Year merupakan ajang penghargaan yang diadakan MarkPlus, Inc, marketing consulting firm yang didirikan pakar marketing Hermawan Kartajaya sejak tahun 1990. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi MarkPlus, Inc. untuk brand yang berhasil menciptakan pendekatan strategi marketing secara omnichannel atau dapat menggabungkan berbagai elemen seperti online dan offline dalam melayani konumennya terutama dalam kegiatan pemasaran.

Tahun ini menjadi kali kedua bagi BCA untuk menerima anugerah ini. Dengan penghargaan ini, diharapkan dapat menjadi motivasi BCA meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat. "Selain itu, dapat meningkatkan brand awareness dan customer enggagement antara BCA dengan masyarakat,’’ kata Norisa.

