Dow Melonjak 260 Poin Hentikan Penurunan Beruntun 5 Hari

Selasa, 14 September 2021 | 06:18 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street bervariasi pada perdagangan Senin (13/9/2021) bervariasi ditopang sentimen vaksin Pfizer untuk anak-anak.

Dow Jones naik 261,91 poin, atau 0,8%, menjadi 34.869,63 dari penurunan beruntun 5 hari. S&P 500 ditutup naik 0,2% pada 4.468,73. Kedua indeks utama ini positif untuk pertama kalinya dalam enam hari terakhir. Sementara Nasdaq Composite melemah 0,1% menjadi 15.105,58 untuk hari keempat berturut-turut.

Kasus Covid-19 di Amerika Serikat (AS) dalam 7 hari terakhir hingga Jumat mencapai 136.000, turun dari rata-rata 157.000 kasus baru pada akhir Agustus, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC). Adapun vaksin Covid-19 Pfizer untuk anak-anak akan disahkan pada akhir bulan depan, demikian dikatakan sumber kepada Reuters.

“Pembukaan kembali ekonomi global tertunda oleh penyebaran varian delta, tetapi gelombang delta kemungkinan turun di AS dan secara global, dan pemulihan pandemi harus dimulai kembali,” kata analis JPMorgan Marko Kolanovic dalam sebuah catatan, Senin.

Delapan dari 11 sektor S&P positif pada Senin, dipimpin energi. APA Corp, Marathon Oil dan Occidental Petroleum adalah tiga saham teratas di S&P 500 dengan saham energi lainnya mengangkat indeks.

Saham terkait pembukaan kembali ekonomi juga menguat. Delta Air Lines dan Carnival Corp naik tipis. Kenaikan juga dialami GM dan Citigroup.

Saham Nike jatuh setelah BTIG menurunkan peringkat saham dengan alasan tantangan rantai pasokan yang disebabkan pandemi. Masalah produksi dapat memengaruhi penjualan liburan Nike, kata BTIG.

Sementara kekhawatiran inflasi telah berkontribusi pada pelemahan bursa baru-baru ini. Data yang dirilis Jumat menunjukkan bahwa harga produsen naik 0,7% pada Agustus dan 8,3% dari tahun ke tahun, yang merupakan kenaikan tahunan terbesar sejak rekor pada November 2010.

Indeks harga konsumen Agustus akan dirilis pada Selasa (15/9/2021). Ekonom yang disurvei FactSet memprediksi melonjak 5,3%. Sementara data penjualan ritel akan dirilis akhir pekan ini.

Sumber: CNBC