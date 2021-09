Harga Emas Naik Jelang Pengumuman Indeks Harga Konsumen

Selasa, 14 September 2021 | 06:55 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada perdagangan Senin (13/9/2021) karena turunnya imbal hasil obligasi. Investor juga memantau rilis data ekonomi utama Amerika Serikat (AS) seperti inflasi yang dapat menentukan kebijakan moneter bank sentral Federal Reserve (the Fed).

Harga emas di pasar spot naik 0,4% menjadi US$ 1.795,20 per ons, sementara emas berjangka AS sedikit berubah pada US$ 1.792,60.

BACA JUGA Harga Emas Melemah di Tengah Ketidakpastian Jadwal Taper Fed

Investor fokus pada indeks harga konsumen bulanan AS yang akan dirilis Selasa (14/9/2021). Sementara angka penjualan dan produksi ritel Agustus juga akan dirilis akhir minggu ini.

Penekanan The Fed ada pada lapangan kerja dan tidak terlalu khawatir tentang inflasi. "Sikap akomodatif the Fed positif untuk emas," kata Kepala Strategi Komoditas TD Securities, Bart Melek.

Melek mengatakan sulit bagi emas untuk naik karena dolar tetap kuat. Saat ini perhatian pasar akan tertuju pada pertemuan Fed 21-22 September.

BACA JUGA The Federal Reserve: Kenaikan Suku Bunga Masih Jauh

Emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, tetapi juga bersaing dengan greenback sebagai safe-haven.

Indeks dolar mencapai level tertinggi dalam beberapa multi-minggu pada Senin, meningkatkan biaya emas batangan bagi pemegang mata uang lainnya.

Presiden Fed Cleveland Loretta Mester pada akhir pekan lalu berhatap bank sentral mulai mengurangi pembelian aset tahun ini.

Sementara harga perak turun 0,1% menjadi US$ 23,70 per ons dan platinum turun 0,1% menjadi US$ 954,41. Sementara paladium naik 0,6% menjadi US$ 2.152,75 setelah mencapai level terendah sejak Agustus 2020.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC