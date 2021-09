BI: Geliat Kegiatan Ekonomi Mulai Meningkat Pertengahan Agustus

Selasa, 14 September 2021 | 13:42 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memberi sambutan dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) seri 3 dengan tema “Mari Bersama Membangun Negeri dengan Menjadi Investor di Negeri Sendiri", Jumat, 13 Agustus 2021. (Foto: Beritasatu,com)

Jakarta, Bank Indonesia - Bank Indonesia menyebut kinerja ekonomi pada pertengahan Agustus mulai kembali bergeliat seiring tren penurunan kasus Covid-19 yang didukung pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan pemulihan ekonomi sempat tertahan pada awal memasuki kuartal III, sejalan dengan meningkatnya penyebaran varian delta yang menyebabkan diberlakukan PPKM sehingga menahan aktivitas masyarakat.

Namun pada pertengahan Agustus, berbagai perkembangan dini mulai menunjukkan pembalikan tercermin dari indikator peningkatan mobilitas masyarakat, transaksi pembayaran melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan transaksi melalui RTGS juga meningkat.

“Namun demikian perkembangan hingga Agustus 2021 mengindikasikan aktivitas ekonomi yang mulai membaik,” tuturnya.

Menurutnya BI masih mewaspadai berbagai risiko yang timbul dari penyebaran varian delta, pasalnya saat ini masih terjadi peningkatan penyebaran varian delta Covid-19 di berbagai negara. Hal ini mengakibatkan tertahannya perbaikan ekonomi di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang masih terbatas.

Meski begitu, kuatnya pemulihan ekonomi di Amerika Serikat dan kawasan Eropa dan Tiongkok diperkirakan dapat menopang prospek perekonomian Global. Proyeksi BI, ekonomi global akan tumbuh mencapai 5,8% di tahun 2021 dan akan berlanjut mencapai 4,3% di Tahun 2022.

“Pemulihan ekonomi global akan menopang peningkatan volume perdagangan dan harga komoditas dunia,” tuturnya.

Lebih lanjut, saat ini ketidakpastian di pasar keuangan global sudah sedikit menurun di Semester II, sejalan dengan prospek perekonomian dunia yang membaik dan komunikasi yang jelas terkait arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed).

“Komunikasi The Fed yang transparan dan konsisten tentang arah kebijakan yang tetap akomodatif setidaknya pada tahun 2021 dan kondisi tersebut mendorong masuknya aliran modal global dan penguatan mata uang di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia,” tegasnya.

Meski arah kebijakan The Fed sudah jelas, namun BI masih mewaspadai berbagai risiko terkait kebijakan pengurangan stimulus moneter AS atau tapering off dan munculnya varian baru covid-19.

“Masih terdapat risiko terkait rencana kebijakan pengurangan stimulus moneter atau biasa kita sebut tapering yang akan dilakukan oleh The Fed dan juga adanya peningkatan kasus varian delta Covid-19 ataupun varian baru yang perlu dan itu kita waspadai ke depan,” tegasnya.

Sumber: Investor Daily