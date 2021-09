Indef: PPN Sembako Bisa Pengaruhi Inflasi dan Naikkan Angka Kemiskinan

Selasa, 14 September 2021 | 13:47 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Development on Economics and Finance (Indef) menilai rencana pemerintah untuk menarik pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau PPN sembako bisa menimbulkan sejumlah risiko, antara lain dapat memengaruhi inflasi pada volatile food.

Aturan PPN sembako ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang saat ini masih dibahas DPR dan pemerintah.

“Perubahan pada undang-undang perpajakan ini menunjukkan perluasan sektor atas barang kenapa pajak dan jasa kena pajak. Hal ini berpotensi memberikan dampak pada kenaikan harga barang-barang. Untuk bahan pangan, ini dapat memengaruhi inflasi pada volatile food,” kata peneliti Indef Riza A Pujarama dalam acara diskusi yang digelar Indef secara daring, Selasa (14/9/2021).

Dampak lainnya adalah batas kemiskinan dapat terkerek naik bila kebijakan ini tidak dilakukan dengan hati-hati. Sebab tidak menutup kemungkinan harga sembako yang tidak masuk kategori terkena PPN juga ikut terkerek naik. Sebelumnya, pemerintah sudah menegaskan bahwa pengenaan PPN sembako ini hanya menyasar bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat kalangan menengah ke atas.

“Mekanisme pemilihan barang kebutuhan pokok tertentu yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Bila tidak, ini dapat mengerek harga bahan pokok yang tidak ditargetkan menyasar masyarakat berpenghasilan tinggi. Jadi harus ada mekanisme bagaimana PPN ini benar-benar menyasar bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat penghasilan tinggi. Apalagi mereka juga kan tidak melakukan pembelian bahan pokok di satu gerai tertentu saja,” kata Riza.

Peneliti Indef lainnya, Rusli Abdullah menambahkan, narasi PPN sembako di tengah pandemi kurang tepat. Karenanya, Indef dengan tegas menolak adanya rencana tersebut. Apalagi dari hitung-hitungannya berdasarkan pengeluaran masyarakat untuk kelompok barang yang sebelumnya tidak kena PPN, kontribusi PPN sembako ini kecil dalam mendorong peningkatan tax ratio, terlihat dari potensi PPN sembako yang menyumbang 1,28% terhadap total pajak 2019 dan 1,97% terhadap total pajak 2020.

“Pemungutan PPN sembako ini dikhawatirkan tidak mampu mewujudkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara,” kata Rusli.

