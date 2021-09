Harga Sewa Perkantoran di Kawasan Simatupang Terkoreksi 10%

Selasa, 14 September 2021 | 14:24 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Director Research Consultancy Savills Indonesia, Anton Sitorus, mengatakan pasokan grade B masih mendominasi pasar ruang perkantoran di kawasan Non-Central Business District (CBD) dengan cakupan sekitar 60%. Berdasarkan wilayah, Jakarta Selatan menyumbang lebih dari 50% inventaris kantor di kawasan Non-CBD.

"Sampai semester pertama ini, Jakarta Selatan masih mendominasi pasar perkantoran non-CBD dan di dominasi ruang perkantoran untuk grade B sekitar 60%, disusul grade C sekitar 27% dan Grade A sekitar 13%. Berdasarkan wilayah, Jakarta Selatan menyumbang lebih dari 50% inventaris kantor di kawasan Non-CBD,” kata Anton Sitorus, dalam siaran persnya, Selasa (14/9/2021).

BACA JUGA Aktivitas Sewa Perkantoran Mulai Menggeliat

Anton menjelaskan, pada paruh pertama tahun 2021, net take-up di kawasan non-CBD mencapai sekitar 43.000 meter persegi, serupa dengan net take-up tahunan tahun lalu.

Baik Jakarta Selatan dan Jakarta Barat memberikan kontribusi gabungan 80% dari penerimaan bersih periode ini, sementara tiga wilayah lainnya menyumbang sekitar 20% dari permintaan bersih.

"Peningkatan permintaan pada semester pertama 2021 membantu menjaga kekosongan tetap stabil. Saat ini, tingkat kekosongan di sekitar 27,5%, atau sekitar 877.000 meter persegi tersedia untuk disewakan,” jelasnya.

BACA JUGA Synthesis Kembangkan Proyek Rumah Tapak di Kawasan Simatupang

Sementara itu, pasar sewa sendiri di kawasan non-CBD masih tertekan, hal ini disebabkan karena masih ada persaingan antara pemilik gedung untuk menarik penyewa sangat ketat, terutama di daerah dengan banyak proyek baru seperti Jakarta Selatan.

"Pemilik gedung yang baru selesai dibangun bersedia memberikan harga sewa yang menarik dan syarat yang fleksibel untuk memikat penyewa dari gedung lain. Hal ini mengakibatkan penurunan sewa rata-rata sekitar 5% dari akhir tahun lalu, dimana kawasan TB Simatupang Jakarta Selatan, koreksi sewa rata-rata mendekati 10% dibandingkan periode yang sama,” kata Anton.

BACA JUGA Sinar Mas Land Percepat Pembangunan Superblok Southgate TB Simatupang

Hingga pertengahan tahun 2021, rata-rata harga sewa di kawasan Non-CBD berkisar Rp 118.300 per m2 per bulan. Kawasan TB Simatupang tetap menjadi lokasi termahal dengan harga sewa rata-rata sekitar Rp145.400 per m2 per bulan.

Sementara itu, di Jakarta Timur yang memiliki jumlah penyelesaian baru terendah, harga sewa naik tipis menjadi sekitar Rp88.500 per meter persegi per bulan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily