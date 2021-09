Bukalapak Raih Penghargaan Perusahaan Terbaik untuk Bekerja

Selasa, 14 September 2021 | 15:00 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Bukalapak tahun ini kembali dinobatkan sebagai "Best Company to Work For 2021" dari HR Asia Awards. Pencapaian ini menandai keberhasilan Bukalapak meraih gelar yang sama selama 3 tahun berturut-turut dalam ajang penghargaan yang sama.

Sejak awal masa kepemimpinannya, Rachmat Kaimuddin, CEO Bukalapak memang memprioritaskan pemberdayaan talenta, sejajar dengan pertumbuhan perusahaan yang sehat menuju sustainability dan profitability.

“Sebagai perusahaan teknologi all-commerce yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Indonesia, Bukalapak berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan talenta-talenta terbaik dalam negeri, salah satunya melalui perkembangan talenta. Kami percaya bahwa dengan memahami dan memenuhi segala kebutuhan karyawan, kami dapat berkembang bersama dan terus menghasilkan inovasi yang membawa dampak bagi seluruh pengguna Bukalapak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards adalah apresiasi kepada organisasi-organisasi yang dipandang oleh para karyawannya sebagai salah satu tempat kerja terbaik di Asia. Penerima penghargaan ini adalah para perusahaan di seluruh Asia dari berbagai industri, termasuk perusahaan multinasional dan afiliasi pemerintah, dengan praktek pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Hal ini ditunjukkan melalui employee engagement yang berkualitas tinggi dan kultur kerja yang efektif.

Tahun ini, lebih dari 3.500 perusahaan Indonesia dari beragam industri berpartisipasi di dalam proses penghargaan ini.

Dengan diraihnya HR Asia Awards 2021, Bukalapak menambah panjang daftar penghargaannya di bidang sumber daya manusia, di antaranya adalah HR Excellence Awards dari Majalah SWA berturut turut pada tahun 2018 dan 2019 untuk kategori Compensation and Benefit Strategy serta Learning and Development Strategy dan pada tahun 2019 untuk kategori Performance Management dan HR Transformation. Di tahun 2019 dan 2020, Bukalapak meraih gelar Best Company to Work For dan The Most Caring Company atau WeCare Certification dari HR Asia Awards.

Sumber: BeritaSatu.com