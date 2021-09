Gunung Raja Paksi Cetak Laba US$ 22,6 Juta

Selasa, 14 September 2021 | 16:12 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten yang bergerak di bidang produksi baja PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) membukukan laba bersih senilai US$ 22,6 juta pada semester I-2021 atau membaik dibandingkan semester I-2020 yang mencatatkan rugi bersih sebesar US$ 10,8 juta.

Namun dalam keterangan resmi, Selasa (14/9/2021) tercatat bahwa penjualan bersih turun 5,9% menjadi US$ 297,03 juta di semester I-2021, dari US$ 315,6 juta pada periode yang sama tahun lalu. Tapi beban pokok pendapatan dapat ditekan sedalam 15,78% menjadi US$ 256,6 juta dari US$ 304,8 juta secara tahunan. Sehingga, laba bruto melonjak 273,6% menjadi US$ 40,4 juta, dari US$ 10,8 juta secara tahunan.

Sementara itu, aset perseroan tercatat tumbuh 0,19% menjadi US$ 1,034 miliar. Hal itu ditopang pertumbuhan persediaan sebesar 11,69% menjadi US$ 191,1 juta. Adapun, total liabilitas GGRP turun menjadi US$ 320 juta di 30 Juni 2021, dari US$ 342 juta dari 31 Desember 2020. Liabilitas jangka pendek mencapai US$ 182,3 juta dan liabilitas jangka panjang mencapai US$ 138 juta. Jumlah ekuitas perseroan tercatat meningkat menjadi US$ 713,5 juta pada semester I-2021, dari US$ 690 juta pada akhir 2020.

Lalu, kas yang diperoleh dari aktivitas operasi senilai US$ 24,35 juta atau merosot 79,83% dibandingkan semester I-2020 yang tercatat US$ 119,31 juta.

Sebelumnya, Director of Public Relation Gunung Raja Paksi, Fedaus menyebutkan untuk tahun 2021, perseroan menargetkan perolehan laba bersih lebih dari US$ 20 juta. Guna mencapai target tersebut, GGRP fokus kepada produk produk baja yang fast moving, menjaga persediaan dan finished goods yang ekonomis dan meminimalisasi tingkat utang ke pihak perbankan. Saat ini GGRP telah memproduksi baja angle (hot rolled), wide flange, H-Beam, wired rod, kemudian untuk produk flat ada hot rolled coil (HRC), plat baja, dan coil plate, serta beberapa produk turunan lainnya.

Selain itu, perseroan juga berupaya dengan menambah kapasitas produksi dari saat ini sekitar 2,5 juta ton. Adapun dalam penambahan kapasitas ini, secara spesifik untuk fasilitas Light Section Mill (LSM) dan Medium Section Mill (MSM) untuk produk baja I H section (H beam) yang saat ini berkapasitas 480.000 metrik ton (MT) akan menjadi 980.000 MT. Nantinya, akan bertambah menjadi 1,1 juta ton.

Untuk itu, perseroan sudah menyiapkan kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun ini sebesar US$ 60 juta. Di mana, dananya bersumber dari financing jangka panjang dari luar negeri yaitu ECA (Export Credit Agency) loan dan cash flow perusahaan.

Sumber: Investor Daily