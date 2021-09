Bank Indonesia Proyeksi Tapering Akan Dimulai November

Selasa, 14 September 2021 | 17:46 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) memperkirakan pengetatan kebijakan moneter (tapering off) yang dilakukan Federal Reserve (The Fed) akan mulai dilakukan pada November 2021.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa pengurangan pembelian obligasi atau tapering off oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) akan dikurangi secara bertahap, tidak akan sekaligus. Meski begitu, BI akan tetap mengantisipasi dampak dari tapering tersebut.

“Kami antisipasi ke market. Karena sudah mulai terlihat gejolak, khususnya di emerging market. Tekanan di mata uang emerging market tinggi, termasuk nilai tukar rupiah,” jelas Destry kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (14/9/2021).

Kendati begitu, Destry menegaskan bahwa kondisi tapering pada saat ini tidak akan separah kondisi di tahun 2013 silam. Pada saat itu, the Fed melakukan tapering secara mendadak tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu sehingga memicu tekanan di pasar keuangan global.

Apalagi saat itu, kondisi fundamental ekonomi Indonesia tidak sekuat saat ini dan Indonesia juga belum memiliki instrumen keuangan yang lengkap dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah saat taper tantrum terjadi.

Sementara di tahun ini, dia melihat komunikasi The Fed lebih jelas dan terbuka, sehingga pasar sudah mengantisipasinya.

Tak hanya itu, sisi fundamental ekonomi juga sudah semakin baik, tercermin dari posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Agustus lalu mencapai US$ 144 miliar. Sehingga diklaim ampuh untuk menjaga stabilitas eksternal termasuk kinerja rupiah.

“Cadangan devisa Indonesia terus meningkat sehingga mendukung ketahanan faktor eksternal Indonesia,” tuturnya.

BACA JUGA Fokus Pasar: Ekonomi Indonesia Mampu Hadapi Tapering

Kemudian untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Sentral terus melakukan Triple Intervention di pasar spot, DNDF dan pembelian SBN di pasar sekunder di tengah ketidakpastian pasar keuangan.

Destry menjelaskan pembelian SBN di pasar sekunder untuk menstabilkan rupiah dikarenakan aksi jual (sale-off) para investor. Intervensi BI di pasar SBN juga untuk mengantisipasi tekanan terhadap pasar keuangan domestik dan mencegah imbal hasil surat utang pemerintah meningkat signifikan.

Ia mencontohkan sejak pandemi Covid-19, BI telah melakukan pembelian di pasar SBN untuk mengatasi terjadinya sale-off atau keluarnya asing dari pasar domestik.

“Saat tahun 2020 dan 2021 awal kemarin (BI) sempat masuk pasar SBN sebab saat itu, terjadi sale off asing keluar cukup besar, sehingga jika tidak dukung di SBN yield akan terbang, dan kalau yield terbang maka pengaruhnya ke nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa intervensi BI di pasar akan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kapasitas dan berjalannya mekanisme pasar. Jadi tidak serta merta BI selalu melakukan intervensi secara besar.

“Kalau BI (tidak) melakukan intervensi besar-besaran saat terjadi sale off maka cadangan devisa dipastikan akan turun dalam. Kami bisa pertahankan cadev dengan instrumen instrumen yang ada dan kondisi pasar cepat berbalik karena adanya percaya confidence (kepercayaan) pasar terkait penanganan pandemi Covid-19,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Ekonom Ryan Kiryanto menyebut posisi cadangan devisa Agustus yang meningkat menjadi US$ 144,8 miliar karena didukung Special Drawing Rights (SDR) atau fasilitas Hak Penarikan Khusus dari Dana Moneter Internasional (IMF) sebesa 4,46 miliar SDR atau setara dengan US$ 6,31 miliar dapat digunakan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik di tengah isu tapering.

Meski begitu, Ryan menjelaskan bahwa pengurangan pembelian obligasi atau tapering oleh the Fed akan dikurangi secara bertahap, tidak akan sekaligus. Hal ini untuk mengantisipasi adanya guncangan global atau global shock.

“Pembelian obligasi dikurangi pelan pelan sampai akhirnya stop, pembeliannya dikurangi bertahap. Sebab The Fed mengetahui, jika mereka lakukan tapering off mendadak secara frontal potensi global shock akan besar, terutama negara berkembang di Asia,” tuturnya kepada Investor Daily.

Menurutnya isu tapering sudah diantisipasi oleh pasar karena sudah gencar sejak awal tahun.

“Tapering sudah price in, dan sudah disiapkan resep sedia payung sebelum hujan dan saya sepakat Gubernur BI (Perry Warjiyo) yang mengatakan BI bersama Kementerian Keuangan sudah siap jika tapering akan diterapkan,” tegasnya.

Tak hanya melihat tapering, investor juga akan melihat efektivitas pengendalian pandemi covid-19 yang dilakukan setiap negara, semakin baik pengendalian Covid-19 di suatu negara maka investor akan semakin berminat menanamkan modalnya ke negara tersebut.

Untuk Indonesia, Ryan menilai pengendalian Covid-19 semakin baik, hal ini tercermin dari kasus Covid-19 yang semakin melandai, bahkan angka fatality rate Indonesia saat ini sudah berada di bawah 5% dan di bawah batas WHO.

“Investor melihat (pengendalian pandemi Covid-19). Fatality rate semakin tinggi, maka investor enggak akan masuk negara itu. Investor akan melihat negara mana yang pengendalian inflasi lebih bagus dan Indonesia dalam sebulan terakhir penurunannya sangat bagus,” tegasnya.

Dengan demikian Ryan mengingatkan bahwa bahwa terdapat tiga faktor utama game changer pemulihan ekonomi, yakni disiplin menjalankan protokol kesehatan kesehatan 3 M secara ketat, penguatan testing, tracing dan treatment, dan mempercepat serta memperluas vaksinasi.

“Dengan peningkatan cadangan devisa Agustus US$ 144,8 miliar, maka proyeksi cadev akhir tahun akhir tahun di kisaran US$ 138 hingga US$ 145 miliar akhir tahun,” tuturnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily