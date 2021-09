Jalin Kerja Sama dengan Investree, BPR Lestari Semakin Digital

Selasa, 14 September 2021 | 18:18 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - BPR Lestari semakin digital. Salah satu strategi digitalnya adalah dengan membangun ekosistem, yaitu berkolaborasi dengan fintech-fintech yang sudah ada. Kini BPR Lestari menandatangani kerja sama dengan Investree sebagai institusional lendernya.

Menggandeng Investree, BPR Lestari siapkan Rp 10 Miliar untuk disalurkan kepada para UMKM. Proses penandatanganan kerjasama berlangsung secara offline di Kantor BPR Lestari Teuku Umar pada hari Senin (13/9/2021).

"BPR Lestari Bali sudah dapat 'lampu hijau' untuk ikut dalam permainan digital. Setelah membangun mobile banking dan membangun ekosistem merchant melalui Lestari Diskon, kini kita mulai berkolaborasi dengan fintech-fintech terseleksi. Ini langkah awal, satu dari banyak fintech yang akan kita gandeng untuk membentuk ekosistem bank digital BPR Lestari,” ujar Alex P. Chandra, Chairman Lestari Group yang akrab disapa APC dalam siaran pers, Selasa (14/9/2021).

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, mengatakan, sejak pertama kali membuka pilihan pendanaan bagi Lender Institusi, Investree tidak pernah membatasi hanya institusi/perusahaan dari industri tertentu yang dapat bergabung, termasuk untuk bank.

"Kami membuka kesempatan bagi berbagai jenis bank untuk berkolaborasi termasuk Bank Perkreditan Rakyat. Dengan BPR Lestari, kami melihat adanya kesamaan visi-misi untuk meningkatkan inklusi keuangan juga tentunya membantu para pelaku UKM untuk bertahan dan menjadi tangguh selama masa pandemi. Sinergi ini juga mendukung BPR Lestari yang sedang bergerak atau bertransformasi ke arah digital," ujar Adrian.

Pastinya, hal ini menurut Adrian turut mematahkan anggapan bahwa fintech adalah pesaing baik. Justru Investree dikatakan Adrian, melengkapi fungsi perbankan khususnya dalam memenuhi permintaan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang lebih praktis.

Sebagai pionir fintech lending, Investree berkomitmen untuk menjadi jembatan dan solusi bisnis secara digital bagi para UMKM.

“Ini langkah kecil, one of the many pieces of puzzle yg lagi kita susun dalam membangun bank digital BPR Lestari. Nanti kalau sudah lengkap semua potongannya, kita luncurkan bank digitalnya,"tutup APC.

Sumber: BeritaSatu.com