Bursa Eropa Ditutup Bervariasi Setelah Laporan Inflasi AS

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa ditutup bervariasi (mixed) pada Selasa (14/9/2021) karena investor merespons data inflasi Amerika Serikat (AS) yang dapat menginformasikan kapan bank sentral Federal Reserve (the Fed) mengurangi stimulus moneternya.

Pan-European Stoxx 600 ditutup sedikit berubah saham pertambangan turun 1,9%. Sementara saham teknologi naik 1,2%.

Indeks harga konsumen atau inflasi AS bulan Agustus melonjak 0,3% (month to month/mtm) atau 5,3% (year on year/yoy) di bawah ekspektasi 0,4% (bulanan) dan 5,4% (yoy) yang diharapkan ekonom yang disurvei Dow Jones.

Inflasi inti yang kurang volatil tidak termasuk biaya makanan dan energi menunjukkan kenaikan moderat, naik 0,1% dan di bawah konsensus 0,3% ekonom.

Di Wall Street, indeks saham AS jatuh kembali meskipun data inflasi lebih baik dari yang dikhawatirkan.

Sementara itu, Demokrat House di Washington telah mengusulkan kenaikan pajak baru pada individu dan perusahaan untuk membiayai paket pengeluaran US$ 3,5 triliun.

Kembali di Eropa, pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) Isabel Schnabel mengatakan pada Senin (13/9/2021) bahwa ECB siap bertindak jika inflasi tidak mereda secepat tahun depan, seperti yang diharapkan saat ini.

Dampak Brexit terus bergejolak. Inggris pada Senin mengancam secara sepihak menangguhkan protokol Irlandia Utara, prinsip utama dari perjanjian penarikan, jika Uni Eropa tidak mengalah pada negosiasi ulang menyelesaikan masalah implementasi.

Dalam pergerakan harga saham, peritel asal Inggris JD Sports naik 9,7% pada Selasa di posisi Stoxx 600 setelah melaporkan lonjakan pendapatan tujuh kali lipat pada semester pertama.

