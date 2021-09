Wall Street Melemah Meski Data Inflasi Lebih Rendah dari Perkiraan

Rabu, 15 September 2021 | 06:04 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (14/9/2021) meski data inflasi lebih baik dari yang dikhawatirkan.

Dow Jones Industrial Average turun 292,06 poin, atau 0,8%, menjadi 34.577,57. S&P 500 melemah hampir 0,6% menjadi 4.443,05 dan Nasdaq Composite terpangkas sekitar 0,5% menjadi 15.037,76.

BACA JUGA Laju Inflasi AS Melambat, Wall Street Dibuka Menguat

Indeks harga konsumen atau inflasi AS bulan Agustus melonjak 0,3% (month to month/mtm) atau 5,3% (year on year/yoy) di bawah ekspektasi 0,4% (bulanan) dan 5,4% (yoy) yang diharapkan ekonom yang disurvei Dow Jones.

Inflasi inti yang kurang volatil tidak termasuk biaya makanan dan energi menunjukkan kenaikan moderat, naik 0,1% dan di bawah konsensus 0,3% ekonom.

Saham terkait pemulihan ekonomi turun. Bank of America kehilangan 2,6%. General Electric membawa saham industri ke zona merah, ditutup 3,9% lebih rendah.

Saham Apple ditutup turun hampir 1% setelah perusahaan meluncurkan iPhone 13 baru pada acara produk musim gugur tahunannya, pergerakan sahamnya sejalan dengan pola historis.

Sementara investor banyak memburu saham teknologi favori. Microsoft naik 0,9%.

Saham berada di bawah tekanan sejak laporan pekerjaan Agustus, yang dirilis Departemen Tenaga Kerja pada 3 September, meleset dari ekspektasi.

"Beberapa minggu ke depan, data ekonomi menjadi lebih penting untuk melihat apakah itu mengonfirmasi kelemahan yang kita lihat pada laporan pekerjaan Agustus atau mulai menunjukkan peningkatan," kata Kepala Strategi Investasi Charles Schwab, Liz Ann Sonders.

BACA JUGA Bursa Eropa Ditutup Bervariasi Setelah Laporan Inflasi AS

S&P 500 dan Nasdaq Composite turun lebih dari 1% pada bulan September, sedangkan Dow turun 2,2% untuk bulan tersebut.

September secara historis adalah bulan terburuk dengan penurunan rata-rata 0,56% di bulan yang dimulai tahun 1945, menurut CFRA.

Federal Reserve memulai pertemuan kebijakan 2 hari pada 21 September. Bank sentral memantau indikator ekonomi utama seperti inflasi saat memutuskan kapan harus mengurangi kebijakan moneter.

Di Washington, House Demokrat pada Senin (13/9/2021) mengusulkan kenaikan pajak baru pada perusahaan dan orang kaya untuk mendanai jaring pengaman sosial US$ 3,5 triliun dan pajak kebijakan iklim.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC