Badai Nicholas Menuju Pesisir Teluk AS, Harga Minyak Flat

Rabu, 15 September 2021 | 06:53 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak ditutup flat (mendatar) pada Selasa (14/9/2021) di tengah tanda-tanda badai Nicholas yang dapat mempengaruhi produksi di Texas Amerika Serikat (AS) minggu ini. Padahal industri minyak AS saat ini masih berjuang mengembalikan produksi setelah Badai Ida menghantam Pantai Teluk.

Minyak mentah Brent naik 13 sen, atau 0,2% menjadi US$ 73,64 per barel, setelah naik 0,8% pada hari sebelumnya. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS tidak berubah pada US$ 70,45, setelah naik 1,1% pada Senin (13/9/2021).

BACA JUGA Minyak Naik ke Level Tertinggi 1 Minggu di Tengah Kekhawatiran Pasokan AS

Evakuasi sedang berlangsung pada Senin dari anjungan minyak lepas pantai Teluk Meksiko AS ketika penyuling minyak darat bersiap mengantisipasi Badai Tropis Nicholas, yang tengah menuju pantai Texas dengan kecepatan angin 70 mil per jam (113 kph). Padahal wilayah itu masih dalam pemulihan dari Badai Ida.

"Kekhawatiran Nicholas mendorong pembelian karena kemungkinan akan menghantam daerah yang dihancurkan Ida meskipun kekuatannya diperkirakan tidak sekuat Ida," kata Manajer Penelitian Nissan Securities, Hiroyuki Kikukawa.

Lebih 40% produksi minyak dan gas Teluk AS belum beroperasi pada Senin, 2 minggu setelah Ida menghantam pantai Louisiana, menurut regulator lepas pantai Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE).

"Tetapi kenaikan pasar akan terbatas karena musim mengemudi musim panas AS berkurang dan ada potensi peningkatan pasokan menyusul rencana pelepasan minyak dari cadangan strategis di Amerika Serikat dan Tiongkok serta kemungkinan dimulainya kembali ekspor minyak oleh Iran," kata Kikukawa.

BACA JUGA Harga Minyak Naik karena Telepon Biden-Xi Munculkan Optimisme Perdagangan

Pemerintah AS setuju untuk menjual minyak mentah dari cadangan darurat negara kepada delapan perusahaan termasuk Exxon Mobil, Chevron, dan Valero, paa lelang yang dijadwalkan akan mengumpulkan uang untuk anggaran federal.

Adapun pedagang mencatat rencana pelepasan minyak dari cadangan minyak strategis (SPR) Tiongkok dapat meningkatkan pasokan di konsumen minyak terbesar kedua di dunia itu.

Di sisi lain, harapan pembicaraan baru kesepakatan nuklir yang lebih luas antara Iran dan Barat muncul setelah pengawas atom PBB mencapai kesepakatan dengan Teheran pada Minggu (12/9/2021) tentang servis peralatan pemantauan yang terlambat.

Menambah tekanan, produksi minyak AS dari tujuh formasi serpih utama diperkirakan akan meningkat sekitar 66.000 barel per hari pada Oktober menjadi 8,1 juta barel per hari, tertinggi sejak April 2020, menurut laporan produktivitas pengeboran bulanan Administrasi Informasi Energi.

Sementara Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memangkas perkiraan permintaan minyak dunia untuk kuartal terakhir tahun 2021 karena varian delta coronavirus.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC