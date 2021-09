Harga Emas Naik karena Inflasi AS Meleset dari Proyeksi

Rabu, 15 September 2021 | 07:23 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas mencapai level tertinggi 1 minggu pada Selasa (15/9/2021) karena pelemahan dolar setelah data inflasi AS lebih rendah dari perkiraan menyebabkan ketidakpastian jadwal bank sentral Federal Reserve AS (the Fed) mengurangi stimulus moneter.

Harga emas di pasar spot naik 0,6% menjadi US$ 1.803,69 per ons dan emas berjangka AS naik 0,7% pada US$ 1.807,10 per ons.

"Emas berada di kisaran US$ 1.800 menyusul data inflasi AS yang sedikit lebih lemah dari perkiraan," kata analis logam mulia di Standard Chartered Bank Suki Cooper menambahkan latar belakang makro tetap kondusif untuk kenaikan harga lebih lanjut.

Indeks Harga Konsumen atau inflasi inti AS naik tipis 0,1% pada Agustus, meleset dari ekspektasi 0,3%, dan membebani dolar AS. Itu adalah kenaikan terkecil sejak Februari dan mengikuti kenaikan 0,3% pada Juli.

Data inflasi dapat memperkuat pandangan bahwa Fed mungkin akan mengurangi langkah-langkah dukungan ekonomi dan mempertahankan suku bunga rendah. Adapun suku bunga rendah menurunkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara paladium turun 5,4% menjadi US$ 1.973,47 per ons, terendah sejak Juli 2020, dan platinum melemah 2,1% menjadi US$ 941,06 per ons. Palladium telah turun hampir 20% sejauh ini di bulan September.

Seemntara perak naik 0,5% menjadi US$ 23,84 per ons.

Sumber: CNBC