Era Bisnis Digital, Emiten Properti Repower Masuk Bisnis Data Center

Rabu, 15 September 2021 | 08:54 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL), emiten properti berencana ekspansi pada bisnis data center menyambut era bisnis digital. Untuk itu, perseroan siap mengkonversi sejumlah aset perkantoran.

"Perseroan berkomitmen masuk pada bisnis data center," kata Presiden Direktur PT Repower Asia Indonesia Tbk Aulia Firdaus dalam keterangan tertulisnya Rabu (15/9/2021).

Dia mengatakan, perseroan siap mengkonversi aset gedung perkantoran untuk menjadi data center di wilayah Jakarta dan sekitarnya Saat ini perseroan tengah melakukan pembicaraan dengan beberapa mitra strategis di beberapa lokasi lain di antaranya di Cikarang dan tangerang. “Kami tengah melakukan pembicaraan serius dan melakukan feasibility study terkait bisnis data center,” jelas dia.

Rencana ekspansi, didasari oleh laporan JLL yang berjudul Data Centre in Indonesia : Unveiling The Potential to Become The next Digital Hub. Data itu, menyebutkan bahwa sektor data center akan terus tumbuh dan berkembang pesat didorong pertumbuhan generasi muda dan kelas menengah baru serta kebangkitan ekonomi digital.

Aulia menambahkan, dengan masuk ke bisnis data center, diharapkan memperkuat pendapatan berkelanjutan perseroan. “Dalam mengembangkan bisnis, kita harus selalu melakukan research. Proyeksi pertumbuhan data center di Indonesia pada periode 2020-2025 akan mencapai 23,5% per tahun. Pada 2025, market size-nya diperkirakan akan mencapai US$ 618,6 juta,” ujar Aulia.

Sebelumnya REAL telah menggarap properti edukasi bekerja sama dengan pesantren Daarul Quran binaan ustaz Yusuf Mansur. REAL membangun pesantren perkotaan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan perumahaan untuk 1.500 pengajar pesantren Darul Quran di Cipondoh, Tangerang dengan senilai Rp 825 miliar.

“Segala usaha akan kami lakukan untuk memajukan perusahaan, data center merupakan tahap awal dari pengembangan bisnis properti digital yang direncanakan REAL, untuk menjadi salah satu leader dari bisnis properti digital and technology ke depan,” kata dia.

Hingga akhir semester pertama 2021, Repower Asia Indonesia berhasil catatkan kinerja positif dengan membukukan peningkatan penjualan 54,12% menjadi Rp 8,80 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 5,71 miliar. Hasil ini mampu mengangkat laba bersih menjadi Rp 632,97 juta, naik signifikan dari sebelumnya hanya mampu untung Rp 8,52 juta.

