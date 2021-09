Agustus, Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,74 Miliar

Rabu, 15 September 2021 | 11:55 WIB

Oleh : Herman, Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2021 masih mengalami surplus sebesar US$ 4,74 miliar.

BACA JUGA Neraca Perdagangan Indonesia Diproyeksi Surplus

Kepala BPS Margo Yuwono memaparkan, nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2021 mencapai US$ 21,42 miliar, naik 20,95% dibanding ekspor Juli 2021 yang sebesar US$ 17,71 miliar miliar (month-to-month/mtm). Sedangkan jika dibandingkan dengan Agustus 2020 yang sebesar US$ 13,06 miliar, terjadi peningkatan tinggi sebesar 64,10% (year-on-year/yoy).

Untuk impor, nilainya mencapai US$ 16,68 miliar atau naik 10,35% dibandingkan Juli 2021 yang sebesar US$ 15,11 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan Agustus 2020 yang sebesar US$ 10,74 miliar mengalami kenaikan 55,26%.

“Neraca perdagangan di Agustus 2021 mencatat surplus sebesar US$ 4,74 miliar. Ini karena ekspor kita mencapai US$ 21,42 miliar, sedangkan impor kita US$ 16,68 miliar,” kata Margo Yuwono dalam pemaparan Neraca Perdagangan Agustus 2021, Rabu (15/9/2021).

BACA JUGA Airlangga: Neraca Perdagangan Tetap Impresif dalam Kondisi Pandemi

Yuwono mengungkapkan, surplus neraca perdagangan pada Agustus 2021 ini merupakan surplus selama 16 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 lalu. Hal ini menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia terus menunjukkan arah pemulihan. "Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia selama Januari – Agustus 2021 mengalami surplus US$ 19,17 miliar," tambah Yuwono.

Ekspor nonmigas Agustus 2021 mencapai US$ 20,36 miliar, naik 21,75% dibanding Juli 2021, dan naik 63,43% dibanding ekspor nonmigas Agustus 2020. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Agustus 2021 mencapai US$142,01 miliar atau naik 37,77% dibanding periode yang sama tahun 2020, demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$134,13 miliar atau naik 37,03%.

Impor migas Agustus 2021 senilai US$ 2,05 miliar, naik 14,74% dibandingkan Juli 2021 atau naik 115,75% dibandingkan Agustus 2020. Impor nonmigas Agustus 2021 senilai US$ 14,63 miliar, naik 9,76% dibandingkan Juli 2021 atau naik 49,39% dibandingkan Juli 2020.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com