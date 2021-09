Bursa Eropa Melemah Ikuti Koreksi Bursa Asia

Rabu, 15 September 2021 | 16:01 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa dibuka melemah pada perdagangan Rabu (15/9/2021) mengikuti bursa Asia yang sebelumnya ditutup melemah. Inflasi Inggris naik ke level tertinggi.

Stoxx 600 turun 0,07%, DAX Jerman naik 0,07%, FTSE Inggris naik 0,01%, CAC Prancis turun 0,17%, FTSE MIB Italia turun 0,07%.

Inflasi Inggris bulan Agustus naik ke level tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Inflasi naik 3,2% year on year, setelah sebelumnya naik 2% di bulan Juli (yoy). Kenaikan 1,2 poin persentase adalah yang tertinggi sejak inflasi mulai direkam pada 1997.

Data penjualan ritel Tiongkok melambat di bulan Agustus. Penjualan ritel naik 2,5%, di bawah ekspektasi pasar tumbuh 7%. Pertumbuhan produksi industri naik 5,3% di bulan Agustus, di bawah ekspektasi pasar tumbuh 5,8%.

Data Tiongkok membuat bursa Asia melemah. Nikkei 225 Tokyo turun 0,52%, indeks komposit Shanghai turun 0,17%, Hang Seng Hong Kong turun 1,84%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,27%, Kospi Korsel naik 0,15%.

Dow Jones Industrial Average turun 292,06 poin, atau 0,8%, menjadi 34.577,57. S&P 500 melemah hampir 0,6% menjadi 4.443,05 dan Nasdaq Composite terpangkas sekitar 0,5% menjadi 15.037,76.

Indeks harga konsumen atau inflasi AS bulan Agustus melonjak 0,3% (month to month/mtm) atau 5,3% (year on year/yoy) di bawah ekspektasi 0,4% (bulanan) dan 5,4% (yoy) yang diharapkan ekonom yang disurvei Dow Jones.

