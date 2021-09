BPS: Impor Barang Modal Naik, Tanda Industri Mulai Bangkit

Rabu, 15 September 2021 | 19:21 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / FMB

Jakarta, Beritasatu.com- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan nilai impor bahan baku/penolong mencapai US$ 12,38 miliar. Angka ini menunjukkan kenaikan 8,39% dari posisi Juli 2021 dan meningkat 59,59% dari posisi Agustus 2020. Sektor ini berkontribusi hingga 74,2% terhadap total impor.

“Meningkatnya nilai impor bahan baku/penolong menggambarkan permintaan industri cukup bagus. Hal ini juga menggambarkan perekonomian bulan Agustus cukup bagus ini ditandai dengan permintaan bahan baku cukup tinggi,” ucap Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers pada Rabu (15/9/2021).

Secara keseluruhan nilai impor Indonesia pada Agustus 2021 mencapai US$ 16,68 miliar naik 10,35% dibandingkan Juli 2021 atau naik 55,26% dibandingkan Agustus 2020. Impor migas Agustus 2021 senilai US$ 2,05 miliar, naik 14,74% dibandingkan Juli 2021 atau naik 115,75% dibandingkan Agustus 2020.

Nilai impor barang modal mencapai US$ 2,41 miliar. Secara bulanan menunjukan pertumbuhan 16,44%. Secara tahunan menunjukan kenaikan 34,56%. Secara keseluruhan impor barang modal memberikan andil 14,47% ke impor secara keseluruhan.

“Impor pada Agustus ini menunjukan terjadi kebutuhan industri yang semakin bagus karena impor barang modal menggambarkan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas industri juga semakin bagus,” ucap Margo Yuwono.

Sementara itu nilai impor barang konsumsi mencapai US$ 1,89 miliar. Angka ini menunjukan kenaikan 16,34% secara bulanan. Sedangkan secara tahunan terjadi kenaikan 58,23%. Impor barang konsumsi memberikan andil 11,32% terhadap impor keseluruhan.

Peningkatan impor golongan barang nonmigas terbesar Agustus 2021 dibandingkan Juli 2021 adalah mesin/peralatan mekanis dan bagiannya US$ 318,5 juta (16,99%). Sedangkan penurunan terbesar adalah ampas dan sisa industri makanan US$96,4 juta (23,65%).

Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–Agustus 2021 adalah Tiongkok US$ 34,67 miliar (32,25%), Jepang US$ 9,01 miliar (8,39%), dan Korea Selatan US$ 5,84 miliar (5,44%). Impor nonmigas dari ASEAN US$ 18,93 miliar (17,61%) dan Uni Eropa US$ 6,73 miliar (6,27%).

Sumber: Investor Daily