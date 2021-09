Harga Minyak Melonjak US$ 2 Lebih Setelah Stok AS Berkurang

Kamis, 16 September 2021 | 06:27 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik lebih US$ 2 pada Rabu (15/9/2021) setelah data industri menunjukkan persediaan atau stok minyak mentah Amerika Serikat (AS) berkurang lebih besar dari perkiraan. Selain itu, ekspektasi permintaan minyak akan meningkat karena vaksinasi meluas.

Minyak Brent naik US$ 1,86, atau 2,5%, menjadi US$ 75,46 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 2,15, atau 3,05%, menjadi US$ 72,61 per barel. Brent mencapai level tertinggi sejak akhir Juli, sementara WTI sejak awal Agustus.

Stok minyak mentah, bensin, dan sulingan AS turun pekan lalu, kata dua sumber pasar, mengutip American Petroleum Institute, setelah Badai Ida menutup banyak kilang dan produksi pengeboran lepas pantai.

Stok minyak mentah turun 5,4 juta barel untuk pekan yang berakhir 10 September, dibandingkan perkiraan penurunan 3,5 juta barel. Sementara laporan persediaan minyak oleh Administrasi Informasi Energi AS akan dirilis pada Rabu 10.30 waktu AS.

"Dampak Badai Ida jauh lebih besar daripada yang diantisipasi, sedangkan produksi di wilayah Teluk Meksiko berjuang kembali sampai Badai Tropis Nicholas selesai," kata analis OANDA, Edward Moya.

Badai Tropis Nicholas bergerak perlahan melalui Pantai Teluk pada Selasa, membuat ratusan ribu rumah dan bisnis tanpa listrik, meskipun kilang Texas berjalan normal. Kerusakan akibat badai itu terjadi 2 minggu setelah Badai Ida melumpuhkan sejumlah besar kapasitas penyulingan Gulf Coast.

“Musim badai tahun ini memiliki dampak jauh lebih besar dan lebih lama pada keseimbangan minyak global dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata analis minyak PVM Oil Associates, Tamas Varga.

Harga minyak juga mendapat dukungan dari Badan Energi Internasional (IEA), yang mengatakan bahwa meluasnya vaksinasi Covid-19 akan meningkatkan harga minyak, setelah permintaan minyak global turun dalam 3 bulan karena penyebaran varian delta dan pembatasan.

Namun kenaikan harga minyak dibatasi penurunan produksi minyak mentah Tiongkok pada Agustus. Kilang harian negara itu mencapai level terendah sejak Mei 2020.

Sumber: CNBC