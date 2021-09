Emas Turun di Bawah US$ 1.800 Akibat Ketidakpastian Pengurangan Stimulus

Kamis, 16 September 2021 | 06:35 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada perdagangan Rabu (15/9/2021) terpukul aksi jual teknis setelah gagal bertahan di atas level psikologi US$ 1.800. Investor melihat belum ada kejelasan kapan pengurangan stimulus Federal Reserve AS (The Fed).

Harga emas di pasar spot turun 0,6% menjadi US$ 1.793,81 per ons, sementara emas berjangka AS melemah 0,6% menjadi US$ 1.796,00.

BACA JUGA Emas Antam Naik Rp 4.000 Per Gram

Namun harga di pasar spot diperdagangkan dalam kisaran ketat, mencerminkan ketidakpastian the Fed setelah data inflasi AS lebih lemah.

"Laporan manufaktur NY Fed Septeber yang lebih kuat dari perkiraan memberi sedikit tekanan pada pasar emas," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Dia menambahkan perdagangan kemungkinan akan berfluktuatif menjelang pertemuan Fed pekan depan.

BACA JUGA Harga Emas Naik karena Inflasi AS Meleset dari Proyeksi

Sementara indeks utama Wall Street menguat Rabu. Adapun imbal hasil obligasi AS turun dari level tertinggi baru-baru ini.

Platinum mencapai level terendah lebih 9 bulan di US$ 925,50 per ons, palladium naik 1,9% menjadi US$ 2.016,08, setelah jatuh ke level terendah lebih 1 tahun pada Selasa (14/9/2021). UBS sebelumnya menurunkan perkiraan harga paladium menjadi US$ 2.000 per ons.

Smentara perak turun 0,3% ke US$ 23,77.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC