Saham Kasino di Hong Kong Merosot, Bursa Asia Melemah

Kamis, 16 September 2021 | 12:22 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik sebagian besar melemah pada perdagangan Kamis (16/9/2021) menyusul saham kasino di Hong Kong turun tajam.

Saham Wynn Macau di Hong Kong melemah 5%, Sands China turun 6,65%, dan Melco International Development ambles 4,47%. Sementara Galaxy Entertainment Group naik 1,4%. Pergerakan itu mengikuti penurunan Rabu (15/9/2021) karena Macao memulai konsultasi permainan publik.

Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 1,97%. Di Tiongkok daratan, komposit Shanghai turun 0,68%, sedangkan komponen Shenzhen melemah 1,258%.

Di tempat lain, Nikkei 225 di Jepang melemah 0,8%. Sementara indeks Topix turun 0,51%. Kospi Korea Selatan turun tipis 0,74%. Adapun indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang tergelincir 0,84%.

Di Australia, S&P/ASX 200 naik 0,53%. Tingkat pengangguran Australia turun menjadi 4,5% pada Agustus, lebih rendah dari perkiraan 4,9% dalam jajak pendapat Reuters. Namun, Biro Statistik Australia mengaitkan penurunan tersebut dengan minimnya partisipasi selama lockdown baru-baru ini daripada memperkuat kondisi pasar tenaga kerja.

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average melonjak 236,82 poin menjadi 34.814,39, S&P 500 naik 0,85% menjadi 4.480,70 dan Nasdaq Composite bertambah 0,82% menjadi 15.161,53.

Data klaim pengangguran AS akan dirilis pada Kamis. Ekonom yang disurvei Dow Jones memperkirakan 320.000 orang Amerika mengajukan asuransi pengangguran dalam pekan yang berakhir 11 September.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 92,518 dari 92,8 pada awal minggu.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,29 per dolar, lebih kuat dari 110 pada awal pekan ini. Sementara dolar Australia dijualbelikan pada US$ 0,7324, turun dari US$ 0,735 pada awal pekan ini.

Adapun harga minyak di jam perdagangan Asia siang ini naik. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 0,24% menjadi US$ 75,64 per barel dan minyak mentah berjangka AS menguat 0,25% menjadi US$ 72,79 per barel.

Sumber: CNBC