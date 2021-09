Indonesia Raih Lima Penghargaan ASEAN Energy Awards 2021

Kamis, 16 September 2021 | 12:32 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia berhasil meraih lima penghargaan bergengsi berskala global pada ajang ASEAN Energy Awards 2021. Penghargaan ini diberikan pada rangkaian 39th ASEAN Minister on Energy Meeting Vietnam and ASEAN Energy Business Forum, Rabu (15/9/2021).

"Saya berharap pencapaian ini dapat mendorong pengelola gedung melakukan efisiensi energi," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta ditemui usai pengumuman penghargaan ASEAN Energy Awards 2021 seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya Kamis (16/9/2021).

BACA JUGA Tarik Minat Investor, ESDM Mulai Eksplorasi Potensi Panas Bumi

Pada penghargaan ini, dua gedung Kementerian ESDM didaulat sebagai pemenang, yaitu Gedung Slamet Branata Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Gedung Chairul Saleh Sekretariat Jenderal.

Agung menuturkan, raihan ini mendorong partisipasi gedung-gedung di lingkungan Kementerian ESDM di tahun-tahun berikutnya. "Kami berharap gedung di Kementerian ESDM dapat meraih prestasi pada ajang berikutnya. Partisipasi ini dapat mendorong pengelola gedung dan pegawai Kementerian ESDM menerapkan pola hidup hemat energi," jelasnya.

Penghargaan tahunan tersebut diselenggarakan oleh ASEAN Center for Energy (ACE) di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi dalam rangka mempromosikan pemanfaatan energi baru terbarukan serta penerapan efisiensi dan konservasi energi di tingkat regional ASEAN.

BACA JUGA Kementerian ESDM Dorong Efisiensi Energi Lewat Ajang Ini

Sebelumnya, Indonesia telah mengirimkan 10 peserta yang merupakan pemenang Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan hasil penjurian pada bulan Juni 2021 diperoleh dua winner, dua 1st runner-up, dan satu 2nd runner-up dengan perincian. Green Office Park-9 (GOP-9) kategori Large Green Building; Solar Thermal Cooling System kategori Spesial Submission for Energy Efficiency in Building; Slamet Bratanata Building - Ministry of Energy and Mineral Resources, kategori Energy Management in Large Building; PT Denso Bekasi Plant kategori Large Industry - Energy Management; Chairul Saleh Building - Ministry of Energy and Mineral Resources, kategori Small & Medium Building - Energy Management.

Untuk diketahui, ASEAN Energy Awards terbagi menjadi tiga kategori yaitu ASEAN Coal Awards, ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards, dan ASEAN Renewable Energy Project Awards.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com