Ralali Solution Center Bantu UMKM Bertransformasi Digital

Kamis, 16 September 2021 | 12:50 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- UMKM yang memasuki ekosistem digital saat ini hanya 4,8 juta. Padahal target pemerintah mencapai 30 juta UMKM go digital pada 2024. Untuk itu Ralali.com, marketplace busines to business (B2B) yang menghubungkan pemasok produk dan pelaku bisnis, berinovasi menciptakan peluang baru lewat Ralali Solution Center.

CCO atau Chief Commercial Officer dari Ralali.com Johannes Chang mengatakan dengan tekad membantu pemerintah mencapai 30 juta UMKM pada 2021, Ralali Solution Center ini berperan sebagai Trade Center Enabler, wadah pelaku usaha yang masih berjualan secara offline dapat bergabung menjadi seller Ralali.com, sehingga dapat memasarkan produknya secara online.

“Ralali Solution Center merupakan perpanjangan tangan Ralali.com. Sebagai Trade Center Enabler, Ralali Solution Center akan bergerak mengakuisisi seller-seller offline untuk bertransformasi digital. Ralali.com terjun secara langsung dengan harapan dapat membawa dampak positif dalam memajukan perekonomian Indonesia lewat UMKM go digital," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (16/9/2021).

Ralali Solution Center sebagai upaya menggairahkan perekonomian Indonesia hadir di LTC Glodok Hayam Wuruk , Jakarta Barat. LTC Glodok merupakan salah satu pusat perdagangan MRO (maintenance, repair, and overhaul) terlengkap dengan perputaran lini bisnis B2B yang tinggi. Lebih 3.000 pelaku usaha menjual barangnya di LTC Glodok.

Ralali Solution Center menjembatani antara seller dengan corporate atau klien dari Ralali.com. Klien atau pembeli dapat me-request permintaan barang melalui RFQ (Request For Quotation), salah satu fitur unggulan dari Ralali.com. Dengan begitu, permintaan barang dapat segera diteruskan kepada seller-seller dari LTC yang telah bergabung, sehingga pengadaan barang dapat lebih cepat dan mudah.

Sumber: Investor Daily