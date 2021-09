Blibli.com Akuisisi Ranch Market

Tampilan eksterior dan interior The Gourmet by Ranch Market yang diresmikan oleh CEO Lippo Malls Indonesia Eddy Mumin, CEO PT Supra Boga Lestari Tbk Meshvara Kanjaya, Presiden Direktur PT Ariobimo Laguna Perkasa Kurnia Achmadin, perwakilan Lippo Group, Henry Riady di Senayan Park (Spark), Jakarta, Selasa (17/11/2020). The Gourmet, ritel modern dengan konsep supermarket beroperasi melayani pengunjung Senayan Park mulai hari ini Selasa, 17 November 2020 di Ground Floor. Meskipun ekonomi Indonesia mengalami resesi akibat Covid-19, PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) bersama Lippo Malls percaya dan bertekad untuk terus berkembang bersama demi kebangkitan ekonomi Indonesia khususnya di bidang ritel. (Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah)