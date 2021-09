AAEI: Peningkatan Aksi Rights Issue Didorong Emiten Bank

Kamis, 16 September 2021 | 16:59 WIB

Oleh : Herman / FMB

Penasihat Asosiasi Analisis Efek Indonesia (AAEI) Edwin Sebayang dalam Zooming with Primus bertajuk “Berebut Dana di Pasar Modal” yang disiarkan langsung Beritasatu TV, Kamis, 16 September 2021. (Foto: Beritasatu.com)

Jakarta, Beritasatu.com – Penasihat Asosiasi Analisis Efek Indonesia (AAEI) Edwin Sebayang mengungkapkan, melonjaknya nilai penggalangan dana melalui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue pada 2021 ini utamanya didorong oleh kebutuhan perbankan untuk meningkatkan modal.

Dari data PT Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga September 2021, tercatat ada 22 perusahaan yang melakukan rights issue dengan total nilai Rp 109,73 triliun. Sebagai perbandingan, di 2019 ada 17 perusahaan yang melakukan rights issue dengan nilai Rp 27,24 triliun, kemudian di 2020 ada 13 perusahaan dengan nilai Rp 11,85 triliun.

“Kalau saya lihat, beberapa emiten yang melakukan rights issue di kuartal III dan kuartal IV, kebanyakan adalah perbankan, size-nya juga cukup besar. Karena memang ada ketentuan dari POJK mengenai POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, sehingga mereka harus melakukan right issue. Tahun depan mereka harus penuhi sekitar Rp 2 triliun, tahun depan lagi sekitar Rp 3 triliunan, makanya mereka berlomba-lomba melakukan right issue,” kata Edwin Sebayang dalam Zooming with Primus bertajuk “Berebut Dana di Pasar Modal” yang disiarkan langsung Beritasatu TV, Kamis (16/9/2021).

Sementara itu, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Vera Florida melihat peningkatan right issue di tahun ini juga didorong oleh banyaknya perusahaan yang menahan diri untuk melakukan corporate action di 2020 saat pandemi Covid-19 mulai menyerang.

“Di masa pandemi, banyak perusahaan atau investor yang menahan diri untuk melakukan keputusan investasi atau corporate action. Di tahun ini, kondisinya berbalik, yang tertunda di tahun lalu dilaksanakan di tahun ini,” kata Vera.

Sumber: BeritaSatu.com