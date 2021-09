Harga Minyak Stabil karena Ancaman Badai Nicholas Berkurang

Jumat, 17 September 2021 | 06:18 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak stabil pada perdagangan Kamis (16/9/2021) setelah hari sebelumnya mencapai level tertinggi beberapa minggu karena ancaman Badai Nicholas pada produksi minyak mentah Teluk Amerika Serikat (AS) berkurang.

Minyak mentah Brent naik 21 sen, atau 0,3% menjadi US$ 75,67 per barel. Pada Rabu (15/9/2021) Brent menyentuh US$ 76,13, tertinggi sejak 30 Juli. Sementara West Texas Intermediate (WTI) AS mengakhiri perdagangan tidak berubah pada US$ 72,61 per barel setelah naik ke level tertinggi sejak 2 Agustus pada Rabu.

"Kami melihat ada aksi ambil untung (profit taking), tetapi reli masih terus terlihat," kata analis OANDA, Craig Erlam.

Perusahaan energi Teluk AS telah memulihkan layanan pipa dan listrik dengan cepat setelah Badai Nicholas melewati Texas awal pekan ini. Hal ini memungkinkan perusahaan fokus pada perbaikan kerusakan yang disebabkan Badai Ida beberapa minggu sebelumnya.

“Ketika Nicholas menyelamatkan produksi AS dari ancaman, harga minyak masih sulit meningkat dalam waktu dekat,” kata analis Rystad Energy Nishant Bhushan.

Minyak melonjak pada Rabu, didukung persediaan minyak mentah AS turun lebih besar dari perkiraan 6,4 juta barel pekan lalu. Selain itu, fasilitas minyak lepas pantai masih belum pulih dari dampak Badai Ida.

Brent telah reli sekitar 45% tahun ini, didukung pengurangan pasokan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, ditambah pemulihan permintaan akibat pandemi.

Minyak juga mendapat dukungan dari lonjakan harga listrik Eropa, karena persediaan gas yang lebih rendah dari normal di Rusia.

Laporan OPEC dan Badan Energi Internasional memproyeksi permintaan minyak global akan naik di atas 100 juta barel per hari, pada kuartal kedua tahun depan.

Sumber: CNBC