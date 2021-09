Harga Emas Anjlok Nyaris 3% di Tengah Naiknya Penjualan Ritel AS

Jumat, 17 September 2021 | 06:39 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun hampir 3% pada Kamis (16/9/2021) dan perak kehilangan lebih 5% karena naiknya data penjualan ritel Amerika Serikat (AS) sehingga mendorong penguatan dolar dan memberi amunisi bahwa Federal Reserve dapat mempercepat pengurangan stimulus.

Harga emas di pasar spot turun menjadi US$ 1.755,75 per ons setelah sempat mencapai level terendah lebih 1 bulan di US$ 1.744.30. Sementara emas berjangka AS melemah 2,1% pada US$ 1.756,70. Mengekor emas, perak turun 4,3% pada US$ 22,79.

Pemicu pelemahan emas adalah menguatnya dolar setelah data menunjukkan peningkatan tak terduga penjualan ritel AS pada Agustus.

"Emas telah mendapat tekanan yang cukup besar karena kenaikan dolar dan imbal hasil Treasury dan data yang lebih kuat," kata analis RJO Futures, Bob Haberkorn.

Harga emas juga terdongkrak karena kelesuan pasar tenaga kerja, menyusul klaim pengangguran awal lebih tinggi dari yang diharapkan pada minggu lalu.

"Angka penjualan ritel yang kuat menunjukkan sentimen konsumen mulai kembali, indikator yang baik bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga," kata analis Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago.

Fokus investor sekarang beralih ke pertemuan the Fed pada 21-22 September.

Platinum turun 1,7% menjadi US$ 930,52 per ons, sementara paladium naik 1,5% menjadi US$ 2.032,50.

Sumber: CNBC